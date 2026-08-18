SITUACIJA MALO POVOLJNIJA: Požar na Stolovima poviše Kraljeva
Posle kratkotrajne kiše koja je padala u noći između ponedeljka i utorka, situacija na planini Stolovi, zahvaćenom požarom, malo je povoljnija nego minulih dana, mada vatrena stihija još nije lokalizovana.
Prema rečima vatrogasaca, u požarištu su panjevi koji se dime usled jakog vetra što, uz težak i nepristupačan teren, smanjuje vidljivost i otežava intervenciju u kojoj učestvuje ukupno 38 vatrogasaca-spasilaca sa 15 vozila iz Kraljeva, Kruševca, Užica, Novog Pazara i Prijepolja, 15 radnika „Srbijašuma“ sa svojim mehanizcijom, članovi lokalnih DVD i desetoro meštana.
Požar je, podesećamo, zahvatio površinu od 200 hektara niskog rastinja na strmim, planinskim liticama, a povoljna okolnost je što nema ugroženoh stanovništva ni objekata.
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