SITUACIJA MALO POVOLJNIJA: Požar na Stolovima poviše Kraljeva

Posle kratkotrajne kiše koja je padala u noći između ponedeljka i utorka, situacija na planini Stolovi, zahvaćenom požarom, malo je povoljnija nego minulih dana, mada vatrena stihija još nije lokalizovana.

G.Šljivić

Prema rečima vatrogasaca, u požarištu su panjevi koji se dime usled jakog vetra što, uz težak i nepristupačan teren, smanjuje vidljivost i otežava intervenciju u kojoj učestvuje ukupno 38 vatrogasaca-spasilaca sa 15 vozila iz Kraljeva, Kruševca, Užica, Novog Pazara i Prijepolja, 15 radnika „Srbijašuma“ sa svojim mehanizcijom, članovi lokalnih DVD i desetoro meštana.

G.Šljivić

Požar je, podesećamo, zahvatio površinu od 200 hektara niskog rastinja na strmim, planinskim liticama, a povoljna okolnost je što nema ugroženoh stanovništva ni objekata.