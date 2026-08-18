NOVA AKCIJA: Poziv dobrovoljnim davaocima krvi u Vranju

CRVENI krst Vranje u saradnji sa Udruženjem građana Makedonske nacionalne zajednice „Goce Delčev“ – Pčinjski okrug Vranje organizuje tradicionalnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Foto: J.S.

Akcija će biti održana u četvrtak, 20. avgusta 2026. godine, u vremenu od 10 do 14 časova, u sali Galerije Narodnog univerziteta u Vranju.

Ovo je još jedna prilika da građani Vranja pokažu humanost i solidarnost, jer svaka jedinica krvi može spasiti život. Organizatori pozivaju sve zdrave punoletne građane da se odazovu i svojim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna.