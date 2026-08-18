NOVA AKCIJA: Poziv dobrovoljnim davaocima krvi u Vranju
CRVENI krst Vranje u saradnji sa Udruženjem građana Makedonske nacionalne zajednice „Goce Delčev“ – Pčinjski okrug Vranje organizuje tradicionalnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Akcija će biti održana u četvrtak, 20. avgusta 2026. godine, u vremenu od 10 do 14 časova, u sali Galerije Narodnog univerziteta u Vranju.
Ovo je još jedna prilika da građani Vranja pokažu humanost i solidarnost, jer svaka jedinica krvi može spasiti život. Organizatori pozivaju sve zdrave punoletne građane da se odazovu i svojim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna.
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