Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi

Dušanka Novković

18. 08. 2026. u 09:40

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PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 19. avgusta, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Сутра акција давања крви у Петровцу на Млави

D. Novković

Akcija se održava u centru grada, u transfuziomobilu, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što većem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

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