ENERGETSKA EFIKASNOST: Srednja škola "Miloje Vasić" iz Velikog Gradišta prelazi na gasno grejanje
SREDNjA škola „Miloje Vasić“ u Velikom Gradištu od naredne grejne sezone grejaće se na gas.
U ovoj ustanovi u toku su radovi na priključnom gasovodu i merno-regulacionoj stanici, unutrašnjoj gasnoj instalaciji, gasnom generatoru toplote i toplovodnoj vezi do kotlarnice.
Projekat se realizuje u okviru programa „Modernizacija infrastrukture srednjeg obrazovanja – zgrade i građevinski objekti-projektno planiranje“ vrednog 13.300.000 dinara.
Uvođenjem sistema gasnog grejanja obezbediće se ekološki prihvatljivije zagrevanje školskog objekta i dugoročno smanjenje troškova energenata i održavanja.
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