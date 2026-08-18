ENERGETSKA EFIKASNOST: Srednja škola "Miloje Vasić" iz Velikog Gradišta prelazi na gasno grejanje

SREDNjA škola „Miloje Vasić“ u Velikom Gradištu od naredne grejne sezone grejaće se na gas.

D.N.

U ovoj ustanovi u toku su radovi na priključnom gasovodu i merno-regulacionoj stanici, unutrašnjoj gasnoj instalaciji, gasnom generatoru toplote i toplovodnoj vezi do kotlarnice.

Projekat se realizuje u okviru programa „Modernizacija infrastrukture srednjeg obrazovanja – zgrade i građevinski objekti-projektno planiranje“ vrednog 13.300.000 dinara.

Uvođenjem sistema gasnog grejanja obezbediće se ekološki prihvatljivije zagrevanje školskog objekta i dugoročno smanjenje troškova energenata i održavanja.