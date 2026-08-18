Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

Dušanka Novković

18. 08. 2026. u 09:29

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POŽAREVAC – U sredu, 19. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи на подручју Пожаревца

D.N.

U periodu od 9 do 12 sati, struju neće imati Ulica Vojske Jugoslavije od kasarne prema Ćirikovcu sa svim bočnim ulicama, deo Uzun-Mirkove kod izbegličkog naselja, Sopot, Jeremijino polje i selo Ćirikovac. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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