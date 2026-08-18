PONOSNI ČUVAR ISTORIJE SELA: Hram Svete Trojice u Banatskoj Dubici, svedok duhovne tradicije kraja

KADA Vas put slučajno, ili sa nekom namerom nanese u pitomo selo Banatsku Dubicu u opštini Sečanj, prvo što će upasti u oko je velelepni hram Svete Trojice, jedan od značajnih sakralnih objekata na području opštine Sečanj, koji svedoči o dugoj istoriji i duhovnoj tradiciji ovog kraja.

S. Mladenovski

Prema podacima Srpske pravoslavne Eparhije banatske, hram je podignut 1737. godine, posvećen je Svetoj Trojici Duhovima i ponosni je zaštitnik sela.

Njegova istorija neraskidivo je povezana sa istorijom Banatske Dubice, nekada poznate i kao Margitica, naselja sa dugom srpskom pravoslavnom tradicijom.

- Posebnu vrednost hrama predstavlja njegov ikonostas, koji je 1893. godine izradio Dušan Aleksić iz Arada, jedan od značajnih slikara svog vremena - ističe protojerej Brane Đumić, uz napomenu da se na svodu hrama nalaze slike nepoznatog autora, celivajuće ikone delo su Lazara Nikolića, a čuvaju se i pokretne ikone nepoznatog zografa iz 18. veka, dok su dve veće ikone iz 1845. godine delo slikara Radakova iz Vršca.

Kako potvrđuju istoričari iz Arhiva u Zrenjaninu, Parohija u Banatskoj Dubici, osnovana je 1779. godine, a najstarija sačuvana matična knjiga datira iz 1822. godine, što dodatno potvrđuje kontinuitet crkvenog i društvenog života meštana kroz vekove.

Hram je 2012. godine obnovljen, uz finansijsku podršku Ministarstva vera Srbije, a osveštao ga je Episkop banatski Nikanor i danas je ne samo mesto molitve i okupljanja vernika, već i dragoceno svedočanstvo o istoriji Banatske Dubice i srpskog naroda u ovom delu Banata.

- Hram Svete Trojce prepoznatljiv je simbol naše Banatske Dubice, u njemu se susreću vekovi i tradicija, ljudske sudbine i događaji - dodaje protojerej Brane Đumić, uz potvrdu činjenice da su stare ikone, ikonostas i sačuvani tragovi višestoletna crkvena tradicija, deo kulturnog i duhovnog nasleđa koje treba čuvati i prenositi generacijama koje dolaze.