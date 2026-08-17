SPORTISTI IZ SEDAM ZEMALJA U VRŠCU: Prvi međunarodni tekvondo kamp „Champions Forge“ doveo svetske šampione

MLADI tekvondo klub „Tornado“ iz Vršca uspešno je organizovao prvi višednevni Međunarodni tekvondo kamp „Champions Forge“, koji je okupio mlade i perspektivne sportiste iz sedam zemalja.

Foto: Grad Vršac

Svoje bogato takmičarsko i trenersko iskustvo učesnicima su, između ostalih, preneli i Aron Kuk i Bjanka Valkden-Kuk – dva velika imena svetskog tekvondoa.

Bila je to prilika da mladi sportisti zajedno sa njima kroz intenzivne treninge usavršavaju svoju tehniku i taktiku, da upoznaju različite pristupe trenažnom procesu i da neposredno rade sa vrhunskim šampionima.

Značajan deo programa bili su i zajednički treninzi i test mečevi, tokom kojih su takmičari mogli da provere svoje mogućnosti u realnim borbenim situacijama i steknu dodatno iskustvo pred naredne takmičarske izazove.

Foto: Grad Vršac

Program kampa je obuhvatio i kondicionu pripremu, koju je vodila Dragana Rodić. Akcenat je bio na razvoju fizičke pripremljenosti, eksplozivnosti i funkcionalnih sposobnosti.

-Želeli smo da napravimo više od običnog kampa, da stvorimo jedinstveno iskustvo, da im omogućimo da treniraju sa vrhunskim šampionima, upoznaju nove prijatelje i iz Vršca ponesu uspomene, koje će dugo trajati. Mislim da smo u tome uspeli, jer su energija, odnos sportista prema treninzima, rad trenera i atmosfera tokom svih dana zaista bili fenomenalni – kaže Nenad Aničić, direktor kampa i trener TK „Tornado“.

Foto: Grad Vršac

Organizaciju je pomogla i lokalna samouprava, a zajednički cilj im je da kamp postane tradicionalan i da se pozicionira na međunarodnoj tekvondo mapi.