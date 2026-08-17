SPORTISTI IZ SEDAM ZEMALJA U VRŠCU: Prvi međunarodni tekvondo kamp „Champions Forge“ doveo svetske šampione
MLADI tekvondo klub „Tornado“ iz Vršca uspešno je organizovao prvi višednevni Međunarodni tekvondo kamp „Champions Forge“, koji je okupio mlade i perspektivne sportiste iz sedam zemalja.
Svoje bogato takmičarsko i trenersko iskustvo učesnicima su, između ostalih, preneli i Aron Kuk i Bjanka Valkden-Kuk – dva velika imena svetskog tekvondoa.
Bila je to prilika da mladi sportisti zajedno sa njima kroz intenzivne treninge usavršavaju svoju tehniku i taktiku, da upoznaju različite pristupe trenažnom procesu i da neposredno rade sa vrhunskim šampionima.
Značajan deo programa bili su i zajednički treninzi i test mečevi, tokom kojih su takmičari mogli da provere svoje mogućnosti u realnim borbenim situacijama i steknu dodatno iskustvo pred naredne takmičarske izazove.
Program kampa je obuhvatio i kondicionu pripremu, koju je vodila Dragana Rodić. Akcenat je bio na razvoju fizičke pripremljenosti, eksplozivnosti i funkcionalnih sposobnosti.
-Želeli smo da napravimo više od običnog kampa, da stvorimo jedinstveno iskustvo, da im omogućimo da treniraju sa vrhunskim šampionima, upoznaju nove prijatelje i iz Vršca ponesu uspomene, koje će dugo trajati. Mislim da smo u tome uspeli, jer su energija, odnos sportista prema treninzima, rad trenera i atmosfera tokom svih dana zaista bili fenomenalni – kaže Nenad Aničić, direktor kampa i trener TK „Tornado“.
Organizaciju je pomogla i lokalna samouprava, a zajednički cilj im je da kamp postane tradicionalan i da se pozicionira na međunarodnoj tekvondo mapi.
Preporučujemo
RUKOMET NA PESKU: U Leskovcu održan tradicionalni turnir
17. 08. 2026. u 13:51
NAJAVLjENO NOVO ZAMAGLjIVANjE: Peti tretman odraslih formi komaraca u Leskovcu
17. 08. 2026. u 13:28
VETAR OTEŽAVA GAŠENjE: Požar još aktivan na padinama Stolova poviše Kraljeva
17. 08. 2026. u 13:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)