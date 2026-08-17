Srbija

DRAMATIČNO U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Plamen stigao na drugi kraj rezervata, vatra se približila selu Šušara

Јелена Баљак
Jelena Baljak

17. 08. 2026. u 17:55

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POŽAR, koji u Deliblatskoj peščari bukti duže od 20 dana, sada je krenuo ka vršačkom selu Šušara, koje se nalazi na suprotnom kraju od mesta gde se krajem jula pojavio prvi plamen.

ДРАМАТИЧНО У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ: Пламен стигао на други крај резервата, ватра се приближила селу Шушара

Foto: evrsac.rs

Vatra je od naselja trenutno udaljena oko dva kilometra vazdušnom linijom, a meštani i njihova imovina zasada nisu ugroženi.

Na terenu su angažovani svi raspoloživi resursi, kako bi se selo zaštitilo od nadolazeće vatrene stihije. Pomoć pružaju i meštani, kao i dobrovoljna vatrogasna udruženja i ljudi iz privatnog sektora.

-Iza sela već postoji zaštitni orani pojas, širok 50 metara i dugačak oko pet kilometara. Međutim, na osnovu iskustva sa širenjem ovog požara, procenjeno je da se taj pojas treba dodatno proširiti. Ostalo je još oko kilometar terena da se raskrči, za šta nam je najpotrebnija mehanizacija – izjavio je Mario Opričić, član Gradskog veća Vršca za zaštitu životne sredine.

Da se vatra približila vršačkom ataru nagoveštava i snažan miris dima, koji se nadvio nad celim Vršcem. Teško se diše, dok je u mestima bližim požaru situacija još dramatičnija.

Vatra se može videti golim oko sa vršačkih terasa, iako je grad udaljen tridesetak kilometara vazdušnom linijom. Na društvenim mrežama objavljeni su i snimci požara viđenog čak iz Rumunije.

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