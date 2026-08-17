Srbija

HAVARIJA NA VODOVODU U JAGODINI: Više ulica danas bez vode

Зорана Рашић
Zorana Rašić

17. 08. 2026. u 11:14

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NA vodovodnoj mreži Grada Jagodine danas je došlo do havarije, odnosno ozbiljnog kvara, pa je nadležno Javno preduzeće „Standard“ obavestilo da je došlo do prekida u vodosnabdevanju više ulica.

ХАВАРИЈА НА ВОДОВОДУ У ЈАГОДИНИ: Више улица данас без воде

Foto: Z. Rašić

Vodu trenutno nemaju korisnici u ulicama Kozaračka, Prvomajska, Nikole Pašića, Milunke Savić, Dušana Aleksića, a ista je situacija i u industrijskoj zoni prema fabrici „Jela“. 

Do prekida vodosnabdevanja je došlo i u delu Rakitova.

Nakon otklanjanja kvara i uspostavljanja normalnog snabdevanja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode prolaznog karaktera, objavio je JP „Standard“.

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