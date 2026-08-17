Srbija

PRAZNIK NA DVA TOČKA: Progorelica kod Kraljeva „Frezijadom“ neguje i čuva staru tradiciju

Goran Ćirović

17. 08. 2026. u 11:15

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Uz svečani defile Ibarskom magistralom i centrom sela, prigodan kulturno-umetnički i zabavni program, razmenu iskustava i druženje, u Progorelici nadomak Kraljeva minulog vikenda održana je 12. „Frezijada“, tradicionalno okupljanje ljubitelja motokultivatora.

ПРАЗНИК НА ДВА ТОЧКА: Прогорелица код Краљева „Фрезијадом“ негује и чува стару традицију

G.Šljivić

U organizaciji Udruženja „Dolina kraljeva“ i Mesne zajednice Progorelica, ova sve popularnija manifestacija okupila je pedesetak vlasnika i ljubitelja ovih lakih poljoprivrednih mašina iz kraljevačkog kraja i okoline.

G.Šljivić

 


– Iz godine u godinu „Frezijada“ ima sve više poklonika i učesnika. Osim njih, u Progorelicu rado dolaze radoznalci, oni koji nemaju frezu, ali žele da se provozaju i budu deo defilea. Kao i lane, pripremili smo originalne nagrade za tri najlepše ukrašene mašine – kaže Slavko Marić, predsednik Udruženja „Dolina kraljeva“.

G.Šljivić

 

Ponosno ističući da njihovo selo, smešteno na samom ulasku u Ibarsku klisuru verovatno nema premca u Srbiji po broju freza „po glavi stanovnika“, meštani Progorelice kažu da su ovdašnji domaćini početkom osamdesetih godina prošlog veka, zbog nedostatka novca i usitnjenosti zemljišnih parcela, za obradu svojih njiva, voćnjaka i malinjaka prednost dali frezama umesto traktorima.

G.Šljivić

 


– Tada je bilo mnogo lakše i isplativije obrađivati manje parcele frezom nego traktorom. Vremena su se promenila, ali su freze ostale veoma zastupljene u Progorelici, mnoge se tretiraju sa mnogo ljubavi, gotovo kao članovi porodice - naglašava Tomislav Vujović, predsednik MZ Progorelica. - Zato je ova, tradicionalna manifestacija svojevrsni praznik našeg sela, ali i lepa prilika da pokažemo nadaleko čuvenu gostoljubivost.

G.Šljivić

 


Centralni deo „Frezijade“ i ovog puta bio je tradicionalni defile. Ukrašene srpskim zastavama, freze su na vrelom, avgustovskom suncu, „zagrmele“ asfaltom Ibarske magistrale, a potom i sokacima Progorelice, izmamivši osmehe učesnika, kibicera i prolaznika.


DRUŽENjE

U sklopu „Frezijade“ održan je i turnir lokalnih fudbalskih klubova, a prvo mesto osvojila je „Budućnost“ iz obližnjeg Konareva. A, kako to i priliči ovakvoj manifestaciji, nije izostalo ni druženje uz iće i piće, muziku i dobro raspoloženje, koje je potrajalo do kasnih večernjih sati.

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