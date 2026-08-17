KUKURUZU U POMORAVLJU NEOPHODNO NAVODNJAVANJE: Uz vodu prinos bar duplo veći (FOTO)

ZBOG previsoke temperature i suše optimistične prognoze kad je kukuruz u pitanju na teritoriji Pomoravskog okruga neće se ispuniti jer je već očigledno da će ovogodišnji rod pretrpeti veliku štetu.

Foto: Privatna arhiva

Za razliku od pšenice čija je žetva u pomoravskim opštinama donela prinos iznad proseka - od šest do sedam tona po hektaru, uz dobar kvalitet zrna - gotovo je sigurno da će rod kukuruza i ove godine podbaciti.

Zrno je ostalo bez vode onda kad mu je bila najpotrebnija, a list je počeo pre vremena da žuti i da se suši. Ratari gledaju u nebo jer u Pomoravlju oni koji kukuruz navodnjavaju bukvalno se mogu izbrojiti „na prste“. Još jednom se potvrdilo da zalivanje kukuruza postaje neophodno, ali je to mučan posao koji zahteva danonoćno angažovanje, objašnjava, za "Novosti", Dejan Đokić. Ovaj poljoprivrednik iz Trešnjevice, paraćinskog sela sa leve strane Velike Morave, spada u te retke. Pod kukuruzom ove sezone ima 22 hektara, od kojih 17 zaliva.

- Za samo pet dana tropske vreline kukuruz mi je podgoreo na svim parcelama bez vode. Tamo gde navodnjavam, kukuruz je zelen. Rod će biti duplo veći, a možda i više – rekao nam je Đokić, u pauzi iscrpljujućeg posla da usevu obezbedi vodu. Zaliva i na struju, i na dizel.

- Slobodno zalivanje, iz creva, vrlo je mučno jer mora da se dežura dan i noć, dok je zalivanje sistemom kap po kap lakše, ali mora da bude češće. Pojim kukuruz već peti put tako da je stanje kod mene mnogo bolje nego kod drugih. Ali je posao iscrpljujući, svakih sat i po creva moraju da se pomere tako da noćima nisam spavao – veli Đokić.

Dodaje da je sa navodnjavanjem kukuruza počeo na vreme, još početkom jula. – Ko to nije učinio, posle je kasno i rod neće biti toliko dobar.

On početak berbe očekuje polovinom septembra. Oni koji ne zalivaju krenuće verovatno ranije. Sve zavisi od vremenskih prilika do kraja avgusta i od toga da li će biti padavina.

Foto: Privatna arhiva

Stručnjaci naglašavaju da je kukuruzu vlaga najpotrebnija sada, u fazi nalivanja zrna. Bez vode, zrno postaje smežurano i suvo, mnogo lošijeg kvaliteta, pa će svaka naredna kiša zbog toga direktno uticati na konačni prinos.