NOVI KONCERT „PALANAČKOG OPANKA“: Večeras nastupi folklornih ansambala u Smederevskoj Palanci

Zbog velikog interesovanja publike, večeras, 17. avgusta u sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci biće održan drugi put program „ Palanački opanak“ .

Foto: KUD Abrašević Smederevska Palanka

Nastupiće dva palanačka kulturno-umetnička društva „ Goša“ i KUD Abrašević, koja su izazvala oduševljenje publike prošlog petka. Nastup počinje u 19 časova. Ulaz je slobodan.

U sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci sinoć je priređeno još jedno uspešno muzičko veče u okviru manifestacije „Kulturno leto 2026“. Publika je imala priliku da uživa u vrhunskom džez zvuku. Program je bio koncipiran kao svojevrsna retrospektiva džeza, kroz koju su predstavljeni različiti muzički stilovi, vanvremenski džez standardi, ali i originalne kompozicije velikog srpskog džez muzičara Dušana Gojkovića.