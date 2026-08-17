Srbija

NOVI KONCERT „PALANAČKOG OPANKA“: Večeras nastupi folklornih ansambala u Smederevskoj Palanci

Јелена Илић
Jelena Ilić

17. 08. 2026. u 10:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Zbog velikog interesovanja publike, večeras, 17. avgusta u sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci biće održan drugi put program „ Palanački opanak“ .

НОВИ КОНЦЕРТ „ПАЛАНАЧКОГ ОПАНКА“: Вечерас наступи фолклорних ансамбала у Смедеревској Паланци

Foto: KUD Abrašević Smederevska Palanka

Nastupiće dva palanačka kulturno-umetnička društva „ Goša“ i KUD Abrašević, koja su izazvala oduševljenje publike prošlog petka. Nastup počinje u 19 časova. Ulaz je slobodan.

U sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci sinoć je priređeno još jedno uspešno muzičko veče u okviru manifestacije „Kulturno leto 2026“. Publika je imala priliku da uživa u vrhunskom džez zvuku. Program je bio koncipiran kao svojevrsna retrospektiva džeza, kroz koju su predstavljeni različiti muzički stilovi, vanvremenski džez standardi, ali i originalne kompozicije velikog srpskog džez muzičara Dušana Gojkovića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica