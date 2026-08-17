NOVI KONCERT „PALANAČKOG OPANKA“: Večeras nastupi folklornih ansambala u Smederevskoj Palanci
Zbog velikog interesovanja publike, večeras, 17. avgusta u sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci biće održan drugi put program „ Palanački opanak“ .
Nastupiće dva palanačka kulturno-umetnička društva „ Goša“ i KUD Abrašević, koja su izazvala oduševljenje publike prošlog petka. Nastup počinje u 19 časova. Ulaz je slobodan.
U sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci sinoć je priređeno još jedno uspešno muzičko veče u okviru manifestacije „Kulturno leto 2026“. Publika je imala priliku da uživa u vrhunskom džez zvuku. Program je bio koncipiran kao svojevrsna retrospektiva džeza, kroz koju su predstavljeni različiti muzički stilovi, vanvremenski džez standardi, ali i originalne kompozicije velikog srpskog džez muzičara Dušana Gojkovića.
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