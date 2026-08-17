Srbija

„MONSTRUOZNA“ RADIONICA ZA IZRADU MASKI U SMEDEREVU: Prijave na društvenim mrežama pozorišta PATOS

Јелена Илић
Jelena Ilić

17. 08. 2026. u 10:14

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Ovog leta pozorište PATOS poziva decu da se prijave na posebnu radionicu gde će praviti lutke i maske, izmišljati neobične likove i učiti kako da ih kroz pokret, glas, igru i maštu ožive na sceni.

„МОНСТРУОЗНА“ РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ МАСКИ У СМЕДЕРЕВУ: Пријаве на друштвеним мрежама позоришта ПАТОС

Foto: CZK Smederevo

Radionica je namenjena osnovcima koji vole da crtaju, prave, glume, izmišljaju i eksperimentišu, bez obzira na to da li već imaju iskustva u pozorištu. 

Radionica će se održavati od 27. avgusta do 30. avgusta od 18 časova do 19.15 u dvorištu Centra za kulturu Smederevo. Na kraju radionice, 30. avgusta čudovišta nastala na trodnevnoj radionici izaći će pred publiku u zajedničkom javnom performansu. 

Prijave su u toku na profilima pozorišta PATOS na društvenim mrežama.

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