Srbija

LIMENKA TEATAR FEST: Na repertoaru devet predstava iz šest država

Dušanka Novković

17. 08. 2026. u 09:59

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POŽAREVAC – U Požarevcu se od 9. do 13. septembra održava peti „Limenka teatar fest“, internacionalni pozorišni festival za decu koji spaja pozorište, ekologiju, reciklažu i druženje.

ЛИМЕНКА ТЕАТАР ФЕСТ: На репертоару девет представа из шест држава

D.N.

Publika će videti devet predstava iz šest zemalja, a ulaznica će biti najmanje pet iskorišćenih limenki za piće, koje će potom biti poslate na reciklažu. Sve predstave odigraće se u gradskom Centru za kulturu.

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