LIMENKA TEATAR FEST: Na repertoaru devet predstava iz šest država
POŽAREVAC – U Požarevcu se od 9. do 13. septembra održava peti „Limenka teatar fest“, internacionalni pozorišni festival za decu koji spaja pozorište, ekologiju, reciklažu i druženje.
Publika će videti devet predstava iz šest zemalja, a ulaznica će biti najmanje pet iskorišćenih limenki za piće, koje će potom biti poslate na reciklažu. Sve predstave odigraće se u gradskom Centru za kulturu.
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