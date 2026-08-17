Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

17. 08. 2026. u 09:56

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GOLUBAC – U utorak, 18. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U periodu od 6.30 14.30, na području opštine Golubac struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad. Od 8 do 12.30 sa mreže u Požarevcu biće isključena Ulica Jovana Obrenovića i deo Dunavske, a na području Gradske opštine Kostolac delovi Ulice vojvode Sinđelića: od 8 do 11.30 deo od broja 33 prema Kostolcu, a od 9.30 do 11.30 deo od broja 59 prema Požarevcu.

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