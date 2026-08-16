ŽURKA DO SVITANJA: Spuštena zavesa na 19. „Lavfest“ u Vrnjačkoj Banji
Posle četiri festivalska dana, raspoređena tokom dva vikenda, završeno je 19. izdanje “Lavfesta“ u Vrnjačkoj Banji, jednog od najprestižnijih muzičkih festivala ove vrste u regionu, na kojem je, na ukupno pet bina, nastupilo više od 130 izvođača.
Jedan od vrhunaca završne večeri bio je na centralnom „Fajr stejdžu“ gde su velike zvezde svetske elektro scene Džejmi Džons i Džozef Kaprijati publici priredili specijalni četvoročasovni „bel to bek„ set.
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