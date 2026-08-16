Srbija

ŽURKA DO SVITANJA: Spuštena zavesa na 19. „Lavfest“ u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

16. 08. 2026. u 12:51

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Posle četiri festivalska dana, raspoređena tokom dva vikenda, završeno je 19. izdanje “Lavfesta“ u Vrnjačkoj Banji, jednog od najprestižnijih muzičkih festivala ove vrste u regionu, na kojem je, na ukupno pet bina, nastupilo više od 130 izvođača.

ЖУРКА ДО СВИТАЊА: Спуштена завеса на 19. „Лавфест“ у Врњачкој Бањи

Lavfest/E.Kovač

Jedan od vrhunaca završne večeri bio je na centralnom „Fajr stejdžu“ gde su velike zvezde svetske elektro scene Džejmi Džons i Džozef Kaprijati publici priredili specijalni četvoročasovni „bel to bek„ set.

Na „RAV bini“ poslednji set programa pripao je X-Coastu, dok je na „Enerdžiju“ tročasovnim nastupom, uz izlazak sunca, Jang Marko spustio zavesu na ovogodišnji festival.

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