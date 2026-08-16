VATRA JOŠ PLAMTI: Požar na Stolovima kod Kraljeva

Požar koji je pre desetak dana izbio na planini Stolovi poviše Kraljeva, zahvatio je i u zgarište pretvorio više od 200 hektara niskog, listopadnog rastinja.

G.Šljivić

Iako od prvog dana, gotovo danonoćno ulažući ogromne napore, u gašenju učestvuje veliki broj vatrogasaca iz Kraljeva, okoline, pa i ostalih gradova i opština širom Srbije, kao i zaposleni u „Srbijašumama“ sa svojom mehanizacijom, helikopteri MUP i Vojske Srbije, članovi brojnih DVD i meštani, vatrena stihija još nije pod kontrolom.

G.Šljivić

- Izuzetno nepristupačan teren kojim ne može da se priđe žarištima i vetar koji neprestano duva različitim intenzitetom onemogućavaju da požar stavimo pod kontrolu. Ulažemo ogromne napore, dejstvujemo i noću kada za to ima uslova, obuzdavamo vatru da u većoj meri ne zahvati četinarsku šumu – poručuju vatrogasci.

Požar nije ugrozio stanovništvo, domaćinstva i infrastrukturu, a kolika je materijalna šteta biće poznato nakon što vatrena stihija bude potpuno ugašena.