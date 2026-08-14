Srbija

POŽAR JOŠ NIJE LOKALIZOVAN: Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom na Stolovima (FOTO)

Goran Ćirović

14. 08. 2026. u 12:50

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Požar na nepristupačnim padinama planine Stolovi poviše Kraljeva zahvatio je oko 200 hektara niskog rastinja i trave, ali nije ugrozio ni domaćinstva, ni lokalno stanovništvo, dok danonoćnim intervencijama i dežurstvima vatrogasci ne dozvoljavaju da se vatrena stihija eventualno proširi i na borovu šumu.

ПОЖАР ЈОШ НИЈЕ ЛОКАЛИЗОВАН: Наставља се борба са ватреном стихијом на Столовима (ФОТО)

G.Šljivić

- Situacija je malo povoljnija nego prethodnog dana, nastavljamo sa intervencijom sve dok požar ne bude najpre lokalizovan, a potom i potpuno likvidiran – poručuju vatrogasci.

G.Šljivić

Mi-17 na vodozahvatu

Za razliku od prethodnog dana kada su združenim snagama hekipopter „Kamov ka-32“ MUP Srbije i transportni helikopter sa vedrom „Mi-17“ Vojske Srbije obavili ukupno 43 naleta gaseći požar iz vazduha, danas dejstvovuje samo vojna letelica koristeći vodozahvat u obližnjem selu Kamenica.

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