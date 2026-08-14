Srbija

NE PALITE VATRU NA OTVORENOM PROSTORU: Apel Gradske uprave Smederevo zbog rizika od požara

Јелена Илић
Jelena Ilić

14. 08. 2026. u 11:46

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Služba za zajedničke poslove i vanredne situacije Gradske uprave Smederevo apelovala je na građane na poštovanje zabrane spaljivanja ostataka strnih useva, spaljivanja smeća na otvorenom prostoru, spaljivanja biljnih ostataka, kao i loženja otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

НЕ ПАЛИТЕ ВАТРУ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Апел Градске управе Смедерево због ризика од пожара

foto Grad Smederevo.jpg

„Zbog izuzetno visokih temperatura i dugih suvih perioda, rizik od požara na otvorenom je izuzetno visok. Jedan plamen i vatra može zahvatiti ogromne površine, ugroziti živote i naneti neprocenjivu štetu. Spaljivanje biljnih ostataka dovodi do pojave nekontrolisanih požara na otvorenom, koji prouzrokuju velike materijalne štete i izazivaju stradanje ljudi-navodi se u saopštenju.

Zabrana spaljivanja strnih useva, smeća, biljnih ostataka, definisano je odredbama Zakona o zaštiti požara, za čije je nepoštovanje predviđena novčana kazna za fizička lica u iznosu od 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

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