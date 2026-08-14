PROJEKAT VREDAN 758 MILIONA: U Velikom Gradištu gradi se kanalizaciona mreža
VELIKO GRADIŠTE – U Velikom Gradištu biće izgrađeno devet kilometara kanalizacione mreže, uz rekonstrukciju sedam fekalnih stanica.
Ukupna vrednost planiranih radova iznosi 757.700.000 dinara. Ugovor o realizaciji ovog komunalnog projekta Ministarstvo zaštite životne sredine potpisalo je sa izvođačem radova iz Beograda, a nakon toga i sa opštinom Veliko Gradište. Izgradnja nove kanalizacione mreže doprineće zaštiti životne sredine, očuvanju vodnih resursa i podizanju kvaliteta života građana.
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