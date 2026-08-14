Srbija

RECIKLAŽA OTPADA: Postavljni kontejneri za staklo i karton

Dušanka Novković

14. 08. 2026. u 11:07

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POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ nastavilo je sa unapređenjem sistema primarne selekcije otpada postavljanjem novih kontejnera namenjenih odvojenom odlaganju stakla i kartona.

РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА: Постављни контејнери за стакло и картон

D.N.

Oni se nalaze na više lokacija u gradu, u ulicama Sinđelićeva, Vardarska, Takovska, Voje Dulića i Požarevačkog partizanskog odreda. Kako bi korišćenje bilo što jednostavnije, kontejneri su različitih boja i jasno obeleženi. Iz „Komunalnih službi“ napominju da u ove kontejnere nije dozvoljeno odlagati komunalni, građevinski ili bilo koji drugi otpad koji nije predviđen za reciklažu.

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