RECIKLAŽA OTPADA: Postavljni kontejneri za staklo i karton
POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ nastavilo je sa unapređenjem sistema primarne selekcije otpada postavljanjem novih kontejnera namenjenih odvojenom odlaganju stakla i kartona.
Oni se nalaze na više lokacija u gradu, u ulicama Sinđelićeva, Vardarska, Takovska, Voje Dulića i Požarevačkog partizanskog odreda. Kako bi korišćenje bilo što jednostavnije, kontejneri su različitih boja i jasno obeleženi. Iz „Komunalnih službi“ napominju da u ove kontejnere nije dozvoljeno odlagati komunalni, građevinski ili bilo koji drugi otpad koji nije predviđen za reciklažu.
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