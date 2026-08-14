Srbija

POMOĆ VATROGASCIMA: Nova autocisterna zapremine 7.000 litara

Dušanka Novković

14. 08. 2026. u 11:03

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VELIKO GRADIŠTE - Vatrogasno-spasilačka jedinica u Velikom Gradištu dobila je novu autocisternu zapremine 7.000 litara vode, nabavljenu u okviru redovne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova.

ПОМОЋ ВАТРОГАСЦИМА: Нова аутоцистерна запремине 7.000 литара

D.N.

Reč je o vozilu marke DAF koje će doprineti efikasnijem radu i pružati podršku prilikom intervencija – saopštili su iz Opštinsk euprave Veliko Gradište. Novo vozilo predstavlja značajno pojačanje voznog parka i dodatno će unaprediti operativnu spremnost jedinice što je naročito važno zbog ekstremnih temperatura i rizika od požara.

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