POMOĆ VATROGASCIMA: Nova autocisterna zapremine 7.000 litara
VELIKO GRADIŠTE - Vatrogasno-spasilačka jedinica u Velikom Gradištu dobila je novu autocisternu zapremine 7.000 litara vode, nabavljenu u okviru redovne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova.
Reč je o vozilu marke DAF koje će doprineti efikasnijem radu i pružati podršku prilikom intervencija – saopštili su iz Opštinsk euprave Veliko Gradište. Novo vozilo predstavlja značajno pojačanje voznog parka i dodatno će unaprediti operativnu spremnost jedinice što je naročito važno zbog ekstremnih temperatura i rizika od požara.
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