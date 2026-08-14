DONORI KRVI U GLAVINCIMA: Tradicionalna akcija u jagodinskom selu

U SELU Glavinci kod Jagodine organizovana je akcija prikupljanja krvi, što je vrlo značajno jer se tokom leta zalihe krvi smanjuju, a potrebe zdravstvenih ustanova su povećane.

Foto: Z. Rašić

Lekari kažu da jedna jedinica može spasiti čak tri života, pa se mnogi humanisti odazivaju akcijama dobrovoljnog davalaštva najdragocenije tečnosti. Najviše je bilo onih koji su krv darivali najmanje nekoliko puta, a bilo je i davalaca sa višedecenijskom tradicijom u ovom humanom činu.

U ovom selu, inače, ovakvim akcijama obično se odozove između 50 i 60 davalaca, a katkad bude i više. Tokom godine organizuju tri akcije – početkom aprila, u avgustu i početkom decembra u Crvenom krstu Jagodina.

Ovog puta akciju su zajednički organizovale podružnice Crvenog krsta jednog jagodinskog preduzeća i sela Glavinci i Kolare, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša i jagodinskim Crvenim krstom.