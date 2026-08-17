PČINJSKI OKRUG SPREMAN ZA POČETAK ŠKOLE: Podrška iz budžeta školarcima umanjuje udar na kućni budžet

Lokalne samouprave u Pčinjskom okrugu trude se da u skladu sa raspoloživim sredstvima izdvoje novac za kupovinu udžbenika, pribora ili jednostavno uplaćuju simbolične sume na račune roditelja školaraca.

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Svaka od mera svakako umanjuje izdatke roditelja koji nisu mali na početku školske godine, posebno za porodice koje imaju više dece.

Svi učenici od prvog do osmog razreda u jedinoj gradskoj opštini Vranjskoj Banji dobiće školske udžbenike. Predsednik opšttine Dragan Sentić kaže da je ovo jedna od vrlo važnih stavki u skromnom budžetu, s obzirom da je kupovina knjiga ozbiljan izdatak mnogim roditeljima.

Opština Vladičin Han će prema rečima predsednika opštine Gorana Mladenovića, takođe kupiti knjige svim osnovcima. Lokalne samouprave u Bujanovcu i Preševu nisu najavljivale posebne akcije, ali će, kao i svake godine, Koordinaciono telo za Bujanovac Preševo i Medveđu izdvojiti novac za kupovinu rančeva i školskog pribora đacima prvacima.

Opština Surdulica svim prvacima početkom septembra pokloniće čestitku od 10.000 dinara i školski pribor. Kako kaže predsednica opštine dr Aleksandra Popović, učenici od 1.do 8. razreda dobiće novac za kupovinu radnih svezaka. Ova opština kupuje knjige koje učenici nasleđuju, ali se radne sveske moraju kupiti, pa se onda u te namene uuplaćuje novac na račune roditelja dece, koje dostavljaju škole lokalnoj samouprai, tako da se ovaj posao okonča do sredine septembra.

Opština Trgoviše ima niz mera, s obzirom na politiku podrške roditeljima u cilju povećanja nataliteta. Pa će tako svi prvaci u osnovnim školama i oni koji su tek upisali srednju školu dobiti po 10.000 dinara. Nezavisno od toga svi učenici osnovnih i jedine srednje škole koja radi na teritoriji opštine dobiće po 10.000 dinara za kupovinu knjiga. Učenici srednje škole dobijaće tokom školske godine po 5.000 dinara mesečno, kao neki vid stipendije.

- Od ove godine nagrađivaće se sa po 20.000 godine prosvetari i učenici koji osvajaju nagrade na republičkim takmičenjima – kaže pomoćnik predsednika opština Miljana Zlatković – Stojanović.

Opština Bosilegrad će i ove godine kupiti svim prvacima udžbenike na srpskom i bugarskom jeziku, dok ostalim školarcima dopunjuju nova izdanja. Tako se jedne godine kupuju udžbenici za prvi, treći i peti razred, dok će ih ove godine dobiti učenici parnih razreda. Roditelji su svakako oslobođeni ovih izdataka, jer opština u ove namene izdvaja oko 1. 2 miliona dinara.

U Pčinjskom okrugu jedino grad Vranje nije još usvojio odluku koja je tradicionalna da se svake godine na račune roditelja svih prvaka, koji su najbrojniji u Vranju, uplaćuje oko 7.000 dinara.