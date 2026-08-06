HITRIM KORAKOM GAZI DRUGI VEK: Stogodišnja Mirjana Petrović iz Cikota u Gornjem Jadru sama brine o domaćinstvu (FOTO)
MIRJANA Petrović iz sela Cikota, ne samo što je doživela stotu godinu, već, sada u drugom veku, trčećim korakom, za nevericu, izlazi pred goste, raduje im se i ponosi učinkom u domaćinstvu.
Ova baka iz Gornjeg Jadra ponosno pokazuje letinu, uređenu bez greške i paradajz, od kojih većina teži oko kilogram.
- Sve ovo što je sređeno je mojih ruku delo, uključuji i 10 kubika drva, koje sam donela na svom ramenu i ovde lepo, domaćinski složila. - Volim da je sve pod konac i u kući i oko kuće. Rad čoveku daje snagu i volju da živi. I, Bogu hvala, mogu da radim. Slava Bogu i ljudima koji me posećuju kao i mojim kćerkama.
Obradovala se, kako kaže, od sveg srca, kad joj je opet u posetu došla gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Na pitanje gradonačelnice da li joj je nešto potrebno, Mirjana joj skromno kazuje:
- Ponešto treba, ali ne mogu ja da tražim, nisam zaslužila. Šta god donesete, meni je drago. Draga moja deco, radujem se što me posećujete.
Udovica je pola veka. Živi sama. Ćerke je posećuju, a u svakodnevnim poslovima pomaže joj i komšija. Ipak, ono što može, Mirjana i dalje obavlja sama. Stara se o cveću i povrću i svakodnevno o celom domaćinstvu. Za dug život, kaže, potrebni su zdrava hrana i rad.
- Malo više radite, jer tako treba - poručuje vremešna baka.
I dok svakodnevno brine o kući i bašti, Mirjana već pravi planove za narednu godinu i poziva goste da joj ponovo dođu.
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