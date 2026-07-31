SAMO NADA VEĆA OD NEMAŠTINE: Tročlana porodica iz Odžaka živi bez ikakvih prihoda

GORAN Todorović iz Odžaka, sa suprugom Ivanom i sinom Jovanom, koji će u januaru 2027. napuniti 7 godina, ali će već ovog septembra poći u školu, sa zebnjom dočekuje svaki naredni dan, jer se u njihov dom uselila nemaština, pa više ni parče hleba na stolu nije izvesno.

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Porodica se našla u bezizlaznoj situaciji pre nekoliko meseci, kad su oba supružnika iznenada ostala bez posla – Goran radeći u firmi za obezbeđenje, a Ivana u pekari.

- Nemamo nikakvih prihoda, a detetu treba dati nešto da pojede i spremiti ga za školu. Ono što je za nekog mizerno, za nas bi bio spas, jer da imamo 20.000-30.000 dinara ne bismo morali danima da se mučimo – kaže Goran, navodeći da je nevolja u koju su zapali njemu i supruzi pogoršala zdravlje, a lekove ne mogu da kupe.

Goran boluje od astme i ima srčane probleme, a bez lekove, za koje bi mu mesečno bilo potrebno oko 8.000 dinara, bori se s teškim disanjem.

- Imam i tešku povredu desnog ramena, zbog čega ne mogu da pomeram ruku, pa je i to razlog zašto nisam sposoban za fizičke poslove, ali sam sve ostale spreman da radim. Po profesiji sam slikar, ali nemam novca da kupim materijal, a ni volje da slikam kad ne znam kako da preživim – potišten je Goran.

Vlasnik stana, u kojem žive kao podstanari, zahteva da redovno plaćaju kiriju od 150 evra, zbog čega su morali da pozajmljuju novac, a opterećuju ih i veliki dugovi za vodu i struju.

- Ne tražimo bilo kakvu dugoročnu pomoć, nego samo podršku da se izvučemo iz trenutne bede, jer postoji šansa da me ponovo prime u firmi u kojoj sam radio, a nadamo se i da će Ivana dobiti neki posao – ne gubi Goran optimizam.

DOBAR RADNIK, ALI – „VIŠAK“

Iako se relativno lako dolazi do radnog mesta u uslužnim delatnostima, gde plate nisu velike, Ivana ni tu nije uspela da se uhlebi. Posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje dobila je nedavno posao u trgovinskoj radnji, ali je već posle dva dana otpuštena kao „višak“, iako joj je vlasnica prodavnice rekla da je zadovoljna njenim radom.