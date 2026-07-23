Srbija

PIONIRSKI USPON NA KROV EVROPE: Paraćinski „Javorak“ obeležava dve decenije od prvog alpinističkog poduhvata (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

23. 07. 2026. u 06:45

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PROŠLO je 20 godina od kada se četvoro paraćinskih planinara, članova PK „Javorak“, priključilo velikoj srpskoj ekspediciji na Monblan i sa pedesetak ostalih iz 20 planinarskih društava savladalo uspon na najviši vrh zapadne Evrope.

ПИОНИРСКИ УСПОН НА КРОВ ЕВРОПЕ: Параћински „Јаворак“ обележава две деценије од првог алпинистичког подухвата (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Branka Bradašević, Ljubiša Branković, Saša Pavlović i Dragiša Gunjević dokazali su tako da su Paraćinci  sposobni i za najozbiljnije visokogorske poduhvate, otvorivši tako put kasnijim uspesima drugih planinara „Javorka“.

Sa ove ekspedicije snimljen je film koji će, povodom ovog jubileja, za sve zainteresovane „Javorak“  prikazati u ponedeljak, 27. jula u svojim prostorijama. Baš tog datuma neustrašiva četvorka savladala je poslednju fazu uspona i u ranim jutarnjim satima, u navezi, iazšla je „nebu pod oblake“ na 4807 metara.

- Ustali smo u ponoć. Na sebe smo stavili svu svoju amatersku opremu koju smo imali - pojaseve, karabinjere, dereze na cipele... Navezujemo se i sa cepinom u ruci prva naveza kreće nešto pre jedan sat. Nebo je bilo potpuno vedro i osim zvezda i naših čeonih lampi, u dolini smo videli svetla Šamonija – priseća se opasne avanture Dragiša Gunjević, koji je bio vođa paraćinske grupe.

Nekoliko planinara iz cele ekspedicije ubrzo je odustalo zbog visinske bolesti, ali Paraćinci ne. Na vrh  su stigli oko 6.30 sati, pa je usledilo slikanje i čestitanje. Uspon su uspešno okončala ukupno 53 planinara. Branka se uskoro vratila istim svojim navezom u logor, dok se Gunjević spustio navezom u kom su bili Ljubiša i Saša.

Foto: Privatna arhiva

- Iako umorni, spakovali smo rančeve i odlučili posle kratkog predaha da se istog dana spustimo u Šamoni. Silazak do Orlovog gnezda, gde je bila železnica, trajao je oko četiri sata. Na kraju te večeri dokopali smo se kampa gde smo se istuširali, osvežili i legli srećni i ponosni. A kako i ne bismo bili srećni kad smo prvi iz ovih krajeva osvojili vrh zapadne Evrope.

Zvuči neverovatno, ali niko od paraćinskih planinara, objašnjava Gunjević, pre polaska na Monblan nije imao iskustvo sa planinama višim od 3000 metara. Nisu imali čak ni pravu alpinističku opremu.Tri para dereza su pozajmili, dok je Saša koristio dereze pravljene ručno. Uz dobru višemesečnu pripremu, od potrebnih rekvizita imali su samo neverovatnu želju da im taj poduhvat uspe. Na kraju, srčanost i želja pokazali su se dovoljnim.

PREŠLI „KULUAR SMRTI“        

Velika srpska ekspedicija na Monblan u kojoj su Paraćinci učestvovali bila je u organizaciji PD „Pobeda“ iz Beograda i trajala je od 21. do 30. jula 2006. godine. Radi aklimatizacije, pre Monblana peli su se najpre na Gran Paradiso (Italija) na 4061 metar mnv. Kretanje preko glečera izazivalo je kod većine nervozu i strah.

Nakon uspona na taj vrh, ekspedicija je potom prešla granicu između Italije i Francuske i uputila se ka gradiću Šamoni u podnožju Monblana. Tokom uspona savladali su i deonicu „Kuluar smrti“ koja se tako naziva zbog čestih nesreća usled odrona kamenja.

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