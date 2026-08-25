VELIKA DELA U MALOM ZVORNIKU: Ništa nema bez države

U REKONSTRUKCIJU vodovoda u gradskom i prigradskom delu Malog Zvornika, država je uložila više d 115 miliona dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Foto :V.Mitrić

Radovi su izvedeni u Ulici Vuka Karadžića, Svetozara Vučićevića, Učitelja Mije i Vere, Predraga Erdeljana, Radničkoj, Mike Alasa, Jovana Cvijića, Boranjskoj, Zmaj Jovinoj i Ulici Ante Bogićevića.

To je, kako kaže Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik, samo jedan primer koji svedoči koliko država podržava i brine o toj opštini i njenim stanovnicima. I to su samo neka od obećanja koja je dao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom posete Malom Zvorniku, koja su pretočena u stvarnost.

Perić ističe rehabilitaciju – ojačanje kolovozne konstrukcije sa nanošenjem novog asfaltnog sloja na delu postojećeg kolovoza deonica od Donje Borini-Bukov potok, posao vredan 75,8 miliona dinara, bez PDV, što je donacija Vlade Srbije.

Takođe, država je za rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu Mali Zvornik – Karakaj (BiH – RS), koja je valjano okončana, uložila oko četiri miliona evra.

Posebna pažnja posvećena u donošenju odluka lokalne samouprave su one, kako kaže predsednik opštine Zoran Jevtić," one koje predstavljaju osnovu za buduće aktivnosti, među kojima su pristupanje izradi Plana razvoja opštine za period od 2028. do 2035. godine i usvajanje programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja za ovu godinu".

Jevtić ističe da je "Opštinsko veće radilo na realizaciji brojnih razvojnih, infrastrukturnih, komunalnih i društveno odgovornih aktivnosti, usmerenih na unapređenje uslova života građana i stvaranje preduslova za dalji razvoj opštine". U međuvremenu, dodaje, realizovani su ili pokrenuti značajni projekti u oblastima komunalne infrastrukture, vodosnabdevanja, energetske efikasnosti, digitalizacije i zaštite životne sredine.

Foto: V. Mitrić Zoran Jevtić

- Značajan je nastavak izgradnje solarne elektrane na zgradi opštinske uprave i njena rekonstrukcija, što će doprineti većoj energetskoj efikasnosti i smanjenju troškova električne energije, a u pripremi je i druga faze rekonstrukcije gradske i prigradske vodovodne mreže, istraživanje novih izvorišta vode za izgradnju novog bunara, u cilju povećanja kapaciteta za vodosnabdevanje, kao i uvođenje brzog interneta u seoskim sredinama i uređenje priobalja reke Drine – priča Jevtić. - Značajno je da smo obezbedili, pored ostalog, agregat za sistem vodosnabdevanja u Brasini, Donjoj Trešnjici i Velikoj Reci. Slični agregati su tu, koji omogućavaju uredno vodosnabdevanje u slučaju nestanka struje ranije nabavljeni za mesnu zajednicu Donja Borina i izvorišta „Šipad“ i „Kopani bunar“ u Malom Zvorniku.

Jevtić se ponosi i postignutim rezultatima u oblasti turizma, kulture i sporta i ističe značaj učešća Malog Zvornika na turističkim sajmovima i manifestacijama. Kako ističe, Mali Zvornik je mali samo po imenu, a sve je više "mamac" za ljude iz zemlje i sveta i primer kako se radi, gradi, izgrađuje i deluje uz svesrdnu pomoć države, o kojoj se ranije moglo samo da sanja.

Foto: Novosti