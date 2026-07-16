SRBIJA DOBIJA NOVU BRZU VEZU KA ZAPADU: Jedna od najznačajnijih saobraćajnih investicija u regionu privodi se kraju (FOTO/VIDEO)
DEONICA autoputa Kuzmin - Sremska Rača, duga oko 18 kilometara, nalazi se u završnoj fazi izgradnje.
Sa novim mostom preko Save i modernim integrisanim graničnim prelazom sa 16 traka, ovaj infrastrukturni projekat predstavlja jednu od najznačajnijih saobraćajnih investicija u regionu i važan deo budućeg autoputa Beograd - Sarajevo.
zgradnja ove saobraćajnice, zajedno sa novim mostom preko reke Save, predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, jer će povezati Republiku Srbiju sa Bosnom i Hercegovinom i omogućiti efikasnije uključivanje u mrežu panevropskih koridora.
Deonica duga oko 18 kilometara deo autoputa Beograd - Sarajevo
Autoput Kuzmin - Sremska Rača deo je međunarodnog koridora E-761 Beograd - Sarajevo i prostire se od postojeće petlje Kuzmin na autoputu Beograd - Zagreb do graničnog prelaza Sremska Rača.
Projektovan je kao savremen autoput sa:
- dva odvojena kolovoza
- dve vozne trake u svakom smeru
- jednom zaustavnom trakom
- srednjim razdelnim pojasom
- projektovanom brzinom od 130 kilometara na čas
Po završetku, ova deonica značajno će rasteretiti postojeći magistralni pravac kroz Srem i omogućiti znatno brže putovanje prema Bijeljini, Sarajevu i Banjoj Luci.
Asfaltiranje i završni radovi u punom jeku
Na većem delu trase završeni su noseći slojevi kolovozne konstrukcije, dok su završni slojevi asfalta u toku.
Istovremeno se izvode radovi na:
- postavljanju zaštitnih ograda
- završetku bankina
- horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji
- uređenju zelenih površina
- završetku petlji i priključnih saobraćajnica
Posebna pažnja posvećena je novoj petlji kod Kuzmina, koja će omogućiti direktno uključivanje na autoput Beograd – Zagreb, kao i petlji Bosut koja povezuje lokalnu putnu mrežu.
Novi most preko Save predstavlja najzahtevniji deo projekta
Najveći građevinski poduhvat na ovoj deonici jeste novi most preko Save kod Sremske Rače, ukupne dužine oko 1.310 metara.
Most čine: prilazna konstrukcija na srpskoj strani, prilazna konstrukcija na strani Republike Srpske i centralni čelični raspon iznad reke Save.
Prema informacijama sa gradilišta, konstrukcija mosta je završena, a u toku su završni radovi na kolovozu, opremanju i povezivanju sa pristupnim saobraćajnicama.
Završen je i most preko reke Bosut, kao i ostali objekti na trasi.
Integrisani granični prelaz sa 16 traka
Paralelno sa autoputem gradi se i novi integrisani granični prelaz Sremska Rača, koji će zauzimati površinu od oko 50 hektara.
Budući zajednički granični prelaz Sremska Rača na deonici novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača imaće 12 voznih traka, od čega su dve namenjene autobusima i četiri trake za teretna vozila, a robno-carinski terminali su podeljeni na dve zone. Pored toga, zbog postojanja međunarodnog dalekovoda na trasi autoputa, sam granični prelaz je dislociran sa trake autoputa, što je dodatno iskomplikovalo njegovo projektovanje.
Novi granični kompleks trebalo bi da značajno smanji čekanja na granici zahvaljujući integrisanom radu službi Srbije i Bosne i Hercegovine.
Izgradnja autoputa Kuzmin - Sremska Rača ima višestruki značaj. Pored bržeg putovanja između Srbije i Bosne i Hercegovine, nova saobraćajnica omogućiće:
- efikasniji transport robe
- bolje povezivanje sa Republikom Srpskom
- lakši pristup panevropskim koridorima
- razvoj privrede i logistike
- rasterećenje postojećih magistralnih puteva kroz Srem i Mačvu
Po završetku ove deonice i nastavku izgradnje autoputa prema Bijeljini i Sarajevu, vreme putovanja između Beograda i Bijeljine biće znatno skraćeno, dok će kompletan autoput Beograd - Sarajevo predstavljati jednu od najvažnijih saobraćajnih veza Zapadnog Balkana.
(Dnevnik.rs)
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