SNIMCI ĆE MNOGE IZNENADITI!: Krizni štab u Kuli podržao JKP u tvrdnji da je deponija u Sivcu namerno zapaljena

IAKO zapaljeno smeće još tinja, požar na deponiji u Sivcu, koji je izbio poslednjeg dana juna, stavljen je pod kontrolu, a tvrdnju direktora JKP "Radnik" Željka Madžareva da je vatra namerno izazvana, podržao je Opštinski štab za vanredne situacije u Kuli.

foto Ž. Vorinski

Deponiju su 6. jula posetili predsednica Opštine i komandant Štaba za vanredne situacije dr Vesna Tomić, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove OU Biljana Leovac i komunalni inspektor Bratislav Ivanić. Posle toga su Štab i JKP "Radnik" izdali saopštenje u kojem su naveli da "raspolažu dokazima da požar nije nastao spontano, već da je izazvan ljudskim faktorom".

- Video-snimci koji će u narednim danima biti objavljeni na zvaničnoj stranici JKP "Radnik" jasno će pokazati kako je došlo do požara, a njihov sadržaj će mnoge iznenaditi - stoji u saopštenju.

Iz Štaba za vanredne situacije su poručili da će zbog „sve češćih pokušaja namernog paljenja deponija, s ciljem izazivanja materijalne štete, ugrožavanja životne sredine i unošenja nemira među građane“, na svim deponijama u opštini biti postavljeni novi sistemi video-nadzora.

Istovremeno, grupa Sivčana je povodom požara na deponiji zakazala protest u centru sela danas, 8. jula, u 20 časova, sa najavom da će uputiti zahtev za saniranje štete nanete meštanima kojima je dim sa smetlišta ugrozio zdravlje.