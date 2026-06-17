TREŠANJA KOLIKO KO ŽELI - BESPLATNO: Ivana Grbić iz Banstola časti ljude plodovima iz dvorišta (FOTO)

IAKO trešnje više nisu skupe kao na početku sezone, u maju, kad su koštale 1.500, ponegde i 2.000 dinara kilogram, nisu svima dostupne ni po sadašnjim cenama koje se kreću od 200 do 700 dinara, ali se, i to izuzetno kvalitetne, mogu dobiti i - besplatno!

foto Z. R.

Voće čija je cena bila astronomska se u Banstolu na Fruškoj gori nudi na poklon.

Uslov je da onaj ko ih želi ne stanuje daleko od Banstola ili mu nije teško da dođe do ovog fruškogorskog naselja na tromeđi Sremskih Karlovaca, Inđije i Iriga.

Naime, Ivana Grbić iz Banstola, u delu ovog vikend-naselja koje pripada Mesnoj zajednici Čortanovci u opštini Inđija, pozvala je ovih dana putem društvene mreže, svoje komšije - a i sve druge koji mogu - da dođu u dvorište njene porodične kuće i tu naberu trešanja "koliko god žele, za sebe, a i da ponesu svojima".

- Imamo četiri velika stabla trešnje u dvorištu kuće koju smo kupili pre dve godine. Na svakom je rod izuzetno dobar, a plodovi su krupni, zdravi i slatki. Voćke nisu prskane, čak ni stabla nismo krečili. Ni kilogram trešanja nismo prodali, nego ih sve poklanjamo - rekla nam je Ivana.

Foto: Privatna arhiva

Kaže da su se ljudi odazvali pozivu da beru koliko hoće, a mogu, kaže, i dalje da dolaze, jer je na granama ostalo još oko 200 kilograma trešanja.

- Dok sam na poslu kapija je otvorena, tako da svi mogu slobodno da uđu u dvorište, a na terasi kuće ostavljam vodu i sok da se ljudi posluže. Tu su i merdevine za branje, a trešnje se na dva stabla mogu dohvatiti i sa terase - navodi Ivana, koja je beračima ostavila i broj svog mobilnog telefona da je pozovu ako ne mogu da pronađu lokaciju gde ih čekaju trešnje na poklon.

Vraća veru u ljude

IVANINA objava, kojom je ponudila besplatne trešnje, ima više od 6.000 pregleda i preko 600 komentara, listom pozitivnih, sa pohvalama njenoj dobroti i "vraćanju veri u ljude", kao i željom da joj trešnja uvek dobro rađa, a kako je neko napisao: "Ruka koja daje, nikad se ne suši".