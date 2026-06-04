GASILI PO DVA POŽARA DNEVNO: Učestalost požara na otvorenom upalila alarm nadležnih u Vlasotincu

SAMO prošle sedmice vatrogasci su na području Vlasotinca svakog dana gasili po dva požara na otvorenom što je, pred ulazak u najtopliji deo godine, upalilo alarme nadležnih u ovoj lokalnoj samoupravi.

I. Mitić

- S obzirom na to da više od 90 odsto požara na otvorenom izaziva ljudski faktor, neophodno je da radimo na preventivnom delovanju, upozoravanju i edukaciji ljudi, ali i da se nastavi sa podnošenjem prekršajnih naloga za nepoštovanje zakona - istakao je Ivan Stanković, načelnik vlasotinačkog Štaba za vanredne situacije.

Novčane kazne zbog paljenja vatre na otvorenom i izazivanja opasnosti od požara prošle godine platilo je šest osoba u ovoj lokalnoj samoupravi, kada su vatrogasi ugasili za 50 odsto više požara u odnosu na godinu pre, što je neslavni rekord.

Krivac plaća i gašenje VLASOTINČANI su zato odlučili da na više mesta istaknu upozorenja građanima da ne pale strne useve, smeće i biljne ostatke, jer ih u suprotnom očekuju novčane kazne, a građanima će biti deljene i informacije o tome da se paljenjem ubijaju živi organizmi zemljišta, što je štetno za rod na njivama. Javnost se podseća i na to da su osobe, za koje se utvrdi da su izazvale požar, dužne i da nadoknade troškove intervencije vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Od 194 požara čak 145 bilo je otvorenom, a dva najveća dogodila su se u istoj sedmici avgusta, u Lipovici i na ulazu u Vlasotince. U prvom su vatrogasci jedva sačuvali kuće od vatrene stihije, a u drugom je uloženo mnogo napora kako bi se sačuvala trafostanica. U požarima na otvorenom prošle godine ukupno je stradalo oko 150 hektara zemlje na teritoriji ove opštine.