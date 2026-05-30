SMEĆE PALI LJUDSKI FAKTOR? U Crvenki, treću godinu zaredom, nerazjašnjeni požari na deponiji
DOBROVOLjNA vatrogasna društva iz Ruskog Krstura, Sivca, Kruščića i Kule, kao i profesionalna opštinska jedinica, gase požar na deponiji u Crvenki, koji je izbio 28. maja, a jedan je od mnogih koji je poslednjih godina zabeležen na ovoj lokaciji. Meštani negoduju zbog gustog dima koji im ugrožava zdravlje, jer je deponija udaljena svega stotinak metara od naselja.
- Vatra je buknula oko 4 sata ujutro, pa je teško prihvatiti da se smeće samo zapalilo usled visoke temperature. Već treću godinu zaredom dešavaju se takvi požari pod nerazjašnjenim okolnostima - izneo je Miljan Drašković, direktor nadležnog JKP "Vodovod".
Iako deponije često gore širom Bačke, a kao uzrok se najčešće pominju lako zapaljiva metanska isparenja u dubini smetlišta, Drašković i predsednik Opštinskog vatrogasnog saveza u Kuli Aleksandar Jankov smatraju da nije reč o ekološkom incidentu, nego o ljudskom faktoru.
Sumnja se, naime, da smeće pale sakupljači sekundarnih sirovina kako bi lakše došli do gvožđa, bakra, stakla...
Zbog toga je na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije u Kuli doneta odluka da se na deponiji u Crvenki, ali i u drugim mestima, pojačaju kontrole i video-nadzori.
- Dugoročno rešenje je izgradnja regionalne deponije u Rančevu kod Sombora, na koju će se odvoziti sav lokalni otpad. U međuvremenu su zatvorene i sanirane deponije u Kruščiću i Liparu, dok se u Kuli, Crvenki, Sivcu i Ruskom Krsturu još uvek koriste, jer regionalni centar nije završen - rekao je predsednik Opštine i komandant Štaba za vanredne situacije Damjan Miljanić.
