SMEĆE PALI LJUDSKI FAKTOR? U Crvenki, treću godinu zaredom, nerazjašnjeni požari na deponiji

Zoran Rajić

30. 05. 2026. u 06:45

DOBROVOLjNA vatrogasna društva iz Ruskog Krstura, Sivca, Kruščića i Kule, kao i profesionalna opštinska jedinica, gase požar na deponiji u Crvenki, koji je izbio 28. maja, a jedan je od mnogih koji je poslednjih godina zabeležen na ovoj lokaciji. Meštani negoduju zbog gustog dima koji im ugrožava zdravlje, jer je deponija udaljena svega stotinak metara od naselja.

СМЕЋЕ ПАЛИ ЉУДСКИ ФАКТОР? У Црвенки, трећу годину заредом, неразјашњени пожари на депонији

foto A. Popović

- Vatra je buknula oko 4 sata ujutro, pa je teško prihvatiti da se smeće samo zapalilo usled visoke temperature. Već treću godinu zaredom dešavaju se takvi požari pod nerazjašnjenim okolnostima - izneo je Miljan Drašković, direktor nadležnog JKP "Vodovod".

Iako deponije često gore širom Bačke, a kao uzrok se najčešće pominju lako zapaljiva metanska isparenja u dubini smetlišta, Drašković i predsednik Opštinskog vatrogasnog saveza u Kuli Aleksandar Jankov smatraju da nije reč o ekološkom incidentu, nego o ljudskom faktoru.

Sumnja se, naime, da smeće pale sakupljači sekundarnih sirovina kako bi lakše došli do gvožđa, bakra, stakla...

Zbog toga je na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije u Kuli doneta odluka da se na deponiji u Crvenki, ali i u drugim mestima, pojačaju kontrole i video-nadzori.

- Dugoročno rešenje je izgradnja regionalne deponije u Rančevu kod Sombora, na koju će se odvoziti sav lokalni otpad. U međuvremenu su zatvorene i sanirane deponije u Kruščiću i Liparu, dok se u Kuli, Crvenki, Sivcu i Ruskom Krsturu još uvek koriste, jer regionalni centar nije završen - rekao je predsednik Opštine i komandant Štaba za vanredne situacije Damjan Miljanić.

ZELENI PAUK UKLANJA VOZILA: Svi parkovi i travnjaci u Nišu biće ubuduće zaštićeni od bahatih vozača
NIŠ je ovih dana dobio "zelenog pauka", specijalizovano vozilo JKP "Parking servis" koje uklanja nepropisno parkirana vozila sa zelenih površina širom grada. Kako bi se sačuvale zelene površine i smanjio broj vozila parkiranih na mestima koja za to nisu predviđena, ovo javno preduzeće nedavno je u funkciju stavilo novo vozilo čiji je osnovni cilj da nijedan automobil ne bude ostavljen na travnjacima, parkovima i drugim uređenim javnim površinama.

ĐACI OŽIVELI ZNAMENITE VRŠČANE: Tri srednje škole iz Vršca organizovale manifestaciju „Noć znanja i obrazovanja"
NIJE naša omladina nezainteresovana za obrazovanje, kao što se danas smatra, već su nezainteresovani za način na koji im se gradivo predaje. To je pokazala i manifestacija "Noć znanja i obrazovanja", koju su prvi put organizovale tri srednje škole iz Vršca, sa ciljem da svojim đacima omoguće da suvoparno znanje transformišu u zabavu i umetnost, a da budućim srednjoškolcima pokažu sa kakvim potencijalima raspolažu.

