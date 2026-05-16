DRUGI TRG UMESTO PERONA: Leskovčani spremni da preobraze prostor nekadašnje autobuske stanice (FOTO)

Leskovac će do kraja građevinske sezone dobiti novi gradski trg na lokaciji kod nekadašnje autobuske stanice. Lokalna samouprava je okončala sve pripreme kako bi bila spremna da, čim bude završena zakonska procedura, uvede izvođače radova na izgradnji modernog i multifunkcionalnog prostora koji će unaprediti izgled ove gradske zone.

I. Mitić

Projekt, čija je ukupna vrednost 131 milion dinara, obuhvata uređenje javnih površina u zoni omeđenoj ulicama Kralja Petra Prvog, Voždovom, Bulevarom oslobođenja i stambeno-poslovnim objektima. Ukoliko sve bude teklo po planu radovi će početi najkasnije do kraja narednog meseca.

- Osim što će promeniti ovaj deo grada u estetskom smislu, novi trg će oživeti taj prostor kroz multifunkcionalne sadržaje koji integrišu zelene površine, parking, taksi stajalište, pešačke i biciklističke staze i bezbedno okruženje za odmor i druženje. Radi se o investiciji koja će zadovoljiti sve najmodernije standarde uključujući i ugradnju nove odnosno zamenu kompletne podzemne infrastrukture – ističe Vladimir Kostić, član Gradskog veća i menadžer ovog projekta.

Tri su zone koje će činiti jedinstveni prostor budućeg gradskog trga: zona odmora uz stambene objekte, uz zaštitini zeleni pojas, travnjake i drvorede, zona šetnje i odmora, sa platoima i mobilijarima, i zona aktivnog odmora koja uključuje i 26 parking mesta, sa ulazom iz Voždove ulice.

Trg će imati i fontanu, „nadzemno korito“, dugo 12 i široko 3,6 metara i kioske koji će, umesto ka ulici, biti orijentisani ka pešačkim tokovima što će uticati na protok i bezbednost saobraćaja. Planirani su i info-paneli, javne česme, pergole i stolovi sa klupama, za zasenom, kao i automatska javna i dekorativna rasveta.

Ova investicija deo je šire inicijative pod nazivom „Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava“(LIID), koji realizuju Ministarsvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Svetska banka i Francuska agencija za razvoj.

OČUVANjE ZELENILA

Tokom izgradnje biće zadržano postojeće zdravo drveće, a planira se sadnja novih raznovrsnih lišćara i četinara koji će, kako se navodi, davati sezonsku dinamiku i odgovarajuću zasenu. Oko 2.500 metara kvadratnih biće pod travnjacima. Zelene površine imaće centralni sistem zalivanja radi očuvanja postojeće i nove vegetacije.

PODRŽAVAJU JOŠ DVE INVESTICIJE

U okviru LIID projekta Leskovac će bespovratno dobiti još oko 2,2 miliona evra namenjenih uređenju priobalja reke Veternice, kroz centar grada, i platoa oko nekadašnjeg Doma vojske. Ovo višespratno zdanje će, uz pomoć Vlade Srbije, biti adaptirano u prostor višestruke namene, sa koncertnom dvoranom koja će, uz najmoderniju tonsku i svetlosnu opremu, imati mogućnost prilagođavanja raznovrsnim sadržajima.