Srbija

ALEKSINČANIN NA KORAK OD SVETSKOG FINALA: David sanja Oksford, ali mu za odlazak u Englesku nedostaje novac

Jelena Ćosin

19. 05. 2026. u 06:30

ŠESTAK iz Aleksinca, talentovani David Ivković, ostvario je uspeh kojim bi se ponosile i mnogo veće sredine - plasirao se u plej-of svetske Hippo olimpijade iz engleskog jezika, koja će početkom avgusta biti održana u Brajtonu u Engleskoj.

АЛЕКСИНЧАНИН НА КОРАК ОД СВЕТСКОГ ФИНАЛА: Давид сања Оксфорд, али му за одлазак у Енглеску недостаје новац

foto: privatna arhiva

Ipak, umesto da bezbrižno razmišlja o nastavku takmičenja i borbi za svetsko finale u Italiji, ovaj dečak i njegova porodica trenutno vode drugačiju bitku - onu za prikupljanje novca kako bi uopšte mogao da otputuje.

David je učenik šestog razreda OŠ "Vožd Karađorđe" u Aleksincu i jedini je plasirani učenik iz svoje kategorije u opštini. Do uspeha je stigao u konkurenciji desetina hiljada dece iz celog sveta, a naredni korak je sedmodnevni letnji kamp u Brajtonu, koji predstavlja doigravanje za plasman na veliko svetsko finale Hippo olimpijade krajem septembra u Italiji.

Njegova majka Jelena Ivković, humanitarka i osnivač organizacije "Suncokreti", kaže da porodica sama ne može da podnese sve troškove puta, smeštaja, viza, edukacije i avionskih karata, koji za Davida i njegovog mentora, nastavnicu Valentinu Živković, iznose više od 500.000 dinara, pa je zbog toga pokrenula akciju kako bi prikupila sredstva za odlazak deteta na takmičenje.

- Deo svakako možemo i sami da isfinansiramo, ali ne možemo da skupimo toliko novca. Humanitarni ljudi se već javljaju, a ja se ovom prilikom obraćam kao majka, ali i kao neko ko godinama pomaže drugima. David je svojim znanjem obezbedio priliku da se takmiči na svetskom nivou. Nažalost, danas sam u situaciji da pomoć moram da tražim za sopstveno dete. David odmalena voli engleski jezik i mašta o Oksfordu, a ovaj kamp za njega predstavlja priliku da napravi prvi veliki korak ka tom snu - kaže Jelena.

Kako nije u pitanju državno, već svetsko takmičenje, opština i škola ne snose troškove, pa je Jelena odlučila da potraži pomoć ljudi koji su možda u prilici i žele da pomognu. Dodaje da je rok za prikupljanje sredstava kraj maja, jer se tada zatvaraju prijave i definišu konačni troškovi odlaska u Englesku.

Otvoren račun za pomoć

JELENA Ivković podseća da su preko "Suncokreta" godinama okupljali ljude kako bi pomogli drugima, a sada se nadam da će zajednica pomoći jednom detetu koje želi da znanjem predstavi svoj grad i svoju zemlju.

- Verujem da Aleksinčani i ljudi iz čitavog Nišavskog okruga neće dozvoliti da ovakav uspeh ostane neostvaren zbog nedostatka novca - poručuje ona.

Svi koji žele da pomognu Davidu Ivkoviću mogu to učiniti uplatom na račun Poštanske štedionice broj 200-0000127359644-16, sa naznakom "HIPPO - za Davida".

- Kamp nije samo putovanje. Tamo deca imaju edukaciju, testiranja, druženje sa vršnjacima iz celog sveta i mogućnost da izbore plasman u svetsko finale. Nakon sedmodnevnog programa polaže se završni test i najbolji odlaze u Italiju. Kao majka, želim samo da mu pružim priliku koju je svojim trudom zaslužio. Posebno boli činjenica da škola i opština nemaju fondove za ovakve namene - navodi ona.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 7

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Factory među zapaženijim kompanijama na ovogodišnjem JobFair-u

Factory među zapaženijim kompanijama na ovogodišnjem JobFair-u