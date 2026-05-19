ALEKSINČANIN NA KORAK OD SVETSKOG FINALA: David sanja Oksford, ali mu za odlazak u Englesku nedostaje novac

ŠESTAK iz Aleksinca, talentovani David Ivković, ostvario je uspeh kojim bi se ponosile i mnogo veće sredine - plasirao se u plej-of svetske Hippo olimpijade iz engleskog jezika, koja će početkom avgusta biti održana u Brajtonu u Engleskoj.

foto: privatna arhiva

Ipak, umesto da bezbrižno razmišlja o nastavku takmičenja i borbi za svetsko finale u Italiji, ovaj dečak i njegova porodica trenutno vode drugačiju bitku - onu za prikupljanje novca kako bi uopšte mogao da otputuje.

David je učenik šestog razreda OŠ "Vožd Karađorđe" u Aleksincu i jedini je plasirani učenik iz svoje kategorije u opštini. Do uspeha je stigao u konkurenciji desetina hiljada dece iz celog sveta, a naredni korak je sedmodnevni letnji kamp u Brajtonu, koji predstavlja doigravanje za plasman na veliko svetsko finale Hippo olimpijade krajem septembra u Italiji.

Njegova majka Jelena Ivković, humanitarka i osnivač organizacije "Suncokreti", kaže da porodica sama ne može da podnese sve troškove puta, smeštaja, viza, edukacije i avionskih karata, koji za Davida i njegovog mentora, nastavnicu Valentinu Živković, iznose više od 500.000 dinara, pa je zbog toga pokrenula akciju kako bi prikupila sredstva za odlazak deteta na takmičenje.

- Deo svakako možemo i sami da isfinansiramo, ali ne možemo da skupimo toliko novca. Humanitarni ljudi se već javljaju, a ja se ovom prilikom obraćam kao majka, ali i kao neko ko godinama pomaže drugima. David je svojim znanjem obezbedio priliku da se takmiči na svetskom nivou. Nažalost, danas sam u situaciji da pomoć moram da tražim za sopstveno dete. David odmalena voli engleski jezik i mašta o Oksfordu, a ovaj kamp za njega predstavlja priliku da napravi prvi veliki korak ka tom snu - kaže Jelena.

Kako nije u pitanju državno, već svetsko takmičenje, opština i škola ne snose troškove, pa je Jelena odlučila da potraži pomoć ljudi koji su možda u prilici i žele da pomognu. Dodaje da je rok za prikupljanje sredstava kraj maja, jer se tada zatvaraju prijave i definišu konačni troškovi odlaska u Englesku.

Otvoren račun za pomoć JELENA Ivković podseća da su preko "Suncokreta" godinama okupljali ljude kako bi pomogli drugima, a sada se nadam da će zajednica pomoći jednom detetu koje želi da znanjem predstavi svoj grad i svoju zemlju. - Verujem da Aleksinčani i ljudi iz čitavog Nišavskog okruga neće dozvoliti da ovakav uspeh ostane neostvaren zbog nedostatka novca - poručuje ona. Svi koji žele da pomognu Davidu Ivkoviću mogu to učiniti uplatom na račun Poštanske štedionice broj 200-0000127359644-16, sa naznakom "HIPPO - za Davida".

- Kamp nije samo putovanje. Tamo deca imaju edukaciju, testiranja, druženje sa vršnjacima iz celog sveta i mogućnost da izbore plasman u svetsko finale. Nakon sedmodnevnog programa polaže se završni test i najbolji odlaze u Italiju. Kao majka, želim samo da mu pružim priliku koju je svojim trudom zaslužio. Posebno boli činjenica da škola i opština nemaju fondove za ovakve namene - navodi ona.