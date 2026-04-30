Ujedinjeni za malenog Balšu (3.5): Kraljevčani prikupljaju novac za lečenje bolesnog dečaka (FOTO)

Đaci, njihovi nastavnici i roditelji, sportisti, umetnici, ugostitelji, vatrogasci, muzičari, taksisti, bajkeri, cvećari, brojni pojedninci, privatna preduzeća, javne ustanove, kao i formalna i neformalna udružnjenja iz Kraljeva i okoline, ujedinili su se minulih dana u akciji prkupljanja novca za lečnje svog troipogodišnjeg sugrađanina Balše Belioce.

Ovaj simpatični dečak boluje od agresivnog sarkoma, retkog i malignog tumora koji najčešće pogađa kosti i meka tkiva kod dece i mladih. Za njegovo lečenje na klinici u Francuskoj potrebno je čak 245.000 evra što porodica i rodbina ne mogu sami da obezbede. Zato su Kraljevčani svih uzrasta i zanimanja, ujednjinjeni u jednom cilju, pokrenuli niz humanitarnih akcija.

- Vreme je ključan faktor i zato ne smemo sedeti skrštenih ruku već učiniti sve što je u našoj moći da prikupimo novac i tako pružimo šansu Balši za ozdravljenje – jedna je od poruka učesnika subotnjeg humanitarnog bazara u centru Kraljeva na kojem je prikupljeno više od dva miliona dinara.

Uz prikupljanje dobrovoljnih priloga, kako bi animirali sugrađane da se pridruže humnitrnoj akciji, pripadnici ovdšnje Vtrogasno-spasilačke jedinice priredili su „pena žurku“ u centru grada na Ibru, a njihov specijlni gost bio je upravo mali Balša.

Balša Beloica

- Kao i svakoj prilici i situaciji tu smo da pomognemo – kratka je i jasna poruka hrabrih vatrogasaca-spasilaca.

Slično govore Jana (11) i Nađa (9) koje su priloge prikupljale prodajući limunadu, dvanaestogodišnjaci Miloš i Stefan koji su u svojoj ulici prodavali igračke i stripove, njihove vršnjakinje Anika i Sofija koje su sa školskim drugovima organizovale štand sa ukusnim slanim pecivima i slatkišima. Ne izostaju ni njihvi stariji sugrađani, kao ni komšije iz obližnje Vrnjačke Banje. kako ko i koliko može. Od srca i ujedinjeni za malog Balšu.

RAČUN ZA POMOĆ

SVI koji su u mogućnosti i žele da pomognu da Balša Belioca ode na lečenje u Francuskoj to mogu učiniti i upltom novčanih priloga na račun njegovog oca Mladena Beloice: 200-0000127358990-38