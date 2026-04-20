Ambasador Severne Makedonije u Vršcu: Pokrenuta inicijativa za postavljanje memorijalne table u Gudurici

AMBASADOR Severne Makedonije dr Nikola Tupančevski danas je bio u radnoj poseti Vršcu, gde je sa gradonačelnicom Draganom Mitrović pokrenuo nekoliko inicijativa.

Budući da se u ovoj godini obeležava 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, razmotrena je ideja da se u vršačkom selu Gudurica postavi spomen-ploča sa imenima prvih doseljenika, kao vid trajnog obeležavanja istorijskog prisustva makedonske zajednice na ovom prostoru.

Takođe, istaknuto je da strategija Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Srbiji, za period 2026-2031, predviđa i da se u Gradskoj biblioteci u Vršcu otvori posebno odeljenje sa knjigama na makedonskom jeziku.

Inače, u Vršcu se, prema poslednjem popisu, 320 građana izjasnilo da pripada makedonskoj nacionalnoj manjini. U gradu deluje udruženje „Vardar“, a u Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Gudurici organizuju se časovi makedonskog jezika sa elementima nacionalne kulture.