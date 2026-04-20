Srbija

Ambasador Severne Makedonije u Vršcu: Pokrenuta inicijativa za postavljanje memorijalne table u Gudurici

Jelena Baljak

20. 04. 2026. u 18:12

AMBASADOR Severne Makedonije dr Nikola Tupančevski danas je bio u radnoj poseti Vršcu, gde je sa gradonačelnicom Draganom Mitrović pokrenuo nekoliko inicijativa.

Амбасадор Северне Македоније у Вршцу: Покренута иницијатива за постављање меморијалне табле у Гудурици

Foto: Grad Vršac

Budući da se u ovoj godini obeležava 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, razmotrena je ideja da se u vršačkom selu Gudurica postavi spomen-ploča sa imenima prvih doseljenika, kao vid trajnog obeležavanja istorijskog prisustva makedonske zajednice na ovom prostoru.

Takođe, istaknuto je da strategija Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Srbiji, za period 2026-2031, predviđa i da se u Gradskoj biblioteci u Vršcu otvori posebno odeljenje sa knjigama na makedonskom jeziku.

Inače, u Vršcu se, prema poslednjem popisu, 320 građana izjasnilo da pripada makedonskoj nacionalnoj manjini. U gradu deluje udruženje „Vardar“, a u Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Gudurici organizuju se časovi makedonskog jezika sa elementima nacionalne kulture.

Pročitajte više

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede

