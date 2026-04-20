Srbija

Stara livena fontana u novom ruhu: Osvežen kutak na Gradskom trgu u Vršcu (FOTO)

Jelena Baljak

20. 04. 2026. u 17:18

STARA livena fontana, koja predstavlja jedan od simbola Gradskog trga u Vršcu, ponovo je počela da radi, ali u novom ruhu.

Foto: Udruženje Feliks Mileker

Više nije bele boje sa sivim bareljefima. Cela je prefarbana u bež, zato što je stari sloj farbe počeo da se ljušti, nakon svega dve godine trajanja.

Nije to, međutim, prvi put da ona menja boju. Tokom svog postojanja bila je i maslinasto zelena, a više puta je menjala i mesto stajanja.

Ne zna se pouzdano koliko je ova fontana stara, niti gde je prvobitno bila postavljena. Sudeći po starim novinskim zapisima, starija je od šest decenija, s obzirom na to da je štampa pisala da je šezdesetih godina prošlog veka iz nje teklo vino u vodoskocima, tokom trajanja manifestacije „Dani berbe grožđa“.

POGLEDAJ GALERIJU

Takođe, stare slike potvrđuju da se uvek „kretala“ u strogom centru grada. Recimo, dok nije bio izgrađen Gradski trg, stajala je okružena živicom ispred nekadašnjeg objekta čuvene poslastičarnice „Đorđević“ – nedaleko od mesta gde se sada nalazi.

Uprkos svom dugom životnom veku, ona je više bila van funkcije, nego što je radila. Komunalci su je – posle više od dve decenije propadanja – ponovo osposobili 2024. godine, kada su zamenili kompletan cevni sistem i staru zarđalu pumpu. Danas je prostor koji je okružuje jedan od najomiljenijih na Gradskom trgu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tenis

0 17

20. 04. 2026. u 18:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
