Stara livena fontana u novom ruhu: Osvežen kutak na Gradskom trgu u Vršcu (FOTO)
STARA livena fontana, koja predstavlja jedan od simbola Gradskog trga u Vršcu, ponovo je počela da radi, ali u novom ruhu.
Više nije bele boje sa sivim bareljefima. Cela je prefarbana u bež, zato što je stari sloj farbe počeo da se ljušti, nakon svega dve godine trajanja.
Nije to, međutim, prvi put da ona menja boju. Tokom svog postojanja bila je i maslinasto zelena, a više puta je menjala i mesto stajanja.
Ne zna se pouzdano koliko je ova fontana stara, niti gde je prvobitno bila postavljena. Sudeći po starim novinskim zapisima, starija je od šest decenija, s obzirom na to da je štampa pisala da je šezdesetih godina prošlog veka iz nje teklo vino u vodoskocima, tokom trajanja manifestacije „Dani berbe grožđa“.
Takođe, stare slike potvrđuju da se uvek „kretala“ u strogom centru grada. Recimo, dok nije bio izgrađen Gradski trg, stajala je okružena živicom ispred nekadašnjeg objekta čuvene poslastičarnice „Đorđević“ – nedaleko od mesta gde se sada nalazi.
Uprkos svom dugom životnom veku, ona je više bila van funkcije, nego što je radila. Komunalci su je – posle više od dve decenije propadanja – ponovo osposobili 2024. godine, kada su zamenili kompletan cevni sistem i staru zarđalu pumpu. Danas je prostor koji je okružuje jedan od najomiljenijih na Gradskom trgu.
