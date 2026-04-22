Počinje lov na "puzajuću zaradu": Predstojeći kišni dani idealni za sakupljače puževa u okolini Čačka

METEOROLOZI za naredne dane najavljuju padavine i, dok većina ljudi priprema kišobrane, za iskusne sakupljače to je znak za "uzbunu" i pokret ka prirodi, jer će kiša natopiti čačanske livade i pašnjake, pa iz skrovišta izmamiti hiljade puževa. To će označiti i početak svojevrsne trke za ovom "puzajućom zaradom".

U Čačku i okolini otkupna mesta su već spremna, a trenutna cena je 80 dinara po kilogramu. Iako se to i ne čini tako unosnim, iskusni sakupljači kažu da posle obilnih prolećnih kiša, za samo nekoliko sati, može da se sakupi i po nekoliko desetina kilograma. Ipak, postoji jedan uslov koji diktira cenu - puževe bi na otkupno mesto trebalo doneti istog dana kada su sakupljeni, najkasnije sutradan pre podne. U suprotnom, "ulov" gubi na težini, a u neadekvatnim uslovima može doći i do uginuća...

Inače, malo ko od sakupljača zna da "roba" sa čačanskih livada završava na tanjirima najelitnijih restorana širom Francuske, Italije i Grčke, jer je Srbija jedan od značajnijih izvoznika šumskog i vinogradarskog puža. A, posle otkupa, u preradi se čiste, sterilišu i zamrzavaju ili konzerviraju. U Evropi se smatraju vrhunskim delikatesom, bogatim proteinima, a siromašnim mastima, dok se njihove kućice često posebno pakuju i koriste za serviranje čuvenog specijaliteta.

Stariji meštani sećaju se vremena kada je otkup puževa bio znatno masovniji, pa su čitave porodice provodile dane na livadama. Danas je sve to skromnije, ali je potražnja na inostranom tržištu i dalje stabilna...

Pritom, sakupljanje puževa u Srbiji nije dozvoljeno tokom čitave godine, jer je ova vrsta zaštićena zakonom, radi očuvanja biodiverziteta. Sezona obično traje od 1. juna do 1. oktobra, mada resorno ministarstvo svake godine donosi precizne kvote i termine. I, strogo je zabranjeno prikupljanje jedinki koje nisu dostigle određenu veličinu, a granica je najčešće prečnik kućice od tri centimetra.