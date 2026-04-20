Marku plaketa "Zlatni orao": Ćupričanin najbolji u ultralakom letenju (FOTO)

MARKO Đorđević, član Aerokluba iz Ćuprije, dobitnik je velikog priznanja – plakete „Zlatni orao“ za najboljeg pilota u ultralakom letenju za 2025. godinu.

Ovo priznanje tradicionalno dodeljuje Vazduhoplovni savez Srbije (VSS), a time što ga je dobio ovaj mladi pilot iz Ćuprije, tamošnjem aeroklubu je još jedna potvrda da je među najuspešnijima u Srbiji kad je ultralako letenje u pitanju.

Ćupričani već nekoliko godina „daju“ najboljeg pilota u ovoj vazduhoplovnoj disciplini, a u prethodnoj godini njihov aeroklub poneo je i titulu ekipnog državnog prvaka.

Takođe, predsednik tog Aerokluba Goran Stojković na 25. sednici Skupštine VSS izabran je u članstvo Upravnog odbora, što je takođe potvrda ugleda koji ovo vazduhoplovno udruženje ima.