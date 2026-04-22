Birokratija zakočila kompostiranje: U Bačkoj Topoli još čekaju dozvolu za izgradnju dodatka prečistaču otpadnih voda
IZGRADNjOM prečistača otpadnih voda u svojoj kafileriji, jedan agroindustrijski kombinat iz Bačke Topole prestao je da zagađuje reku Krivaju, ali već 14 meseci čeka odgovor Opštinske uprave na zahtev da na svom poljoprivrednom posedu u mestu Njegoševo izgradi kompostno polje.
Jer, plan je da od mulja sa prečistača i slame, ali i životinjskih izlučevina sa farme goveda i svinja proizvode đubrivo koje u zemljištu podiže nivo humusa.
Ekološki pokret Vrbasa (EPV), koji aktivno prati "zelena" dešavanja na širem prostoru Vojvodine, zato je 15. aprila podneo prijavu Republičkoj upravnoj inspekciji protiv OU u Bačkoj Topoli.
Rešeno!
NAČELNICA Opštinske uprave u Bačkoj Topoli, Zita Mijatov Davidhazi (na slici), negira da postoji bilo kakva opstrukcija projekta izgradnje kompostnog polja i kaže da je predmet praktično rešen. Proces je, objašnjava, duže trajao jer u lokalnoj administraciji jednostavno nema dovoljno zaposlenih.
- Izgradnja kompostnog polja predstavlja projekat koji je i zakonska obaveza investitora, da pravilno upravlja otpadom, a podržali su ga Evropska investiciona banka i Program UN za razvoj. Njegovu opravdanost potvrdilo je i Ministarstvo zaštite životne sredine, ali "ćutanje" lokalne administracije stvara tenzije među učesnicima, uzrokuje kašnjenje i štetu, zaustavlja razvoj - ističe predsednik EPV, Ratko Đurđevac.
Projekt-menadžer u pomenutom kombinatu, Goran Uzelac, podseća da su od Opštinske uprave - još 18. februara prošle godine - zatražili građevinsku dozvolu za betonski plato sa tri zida i dve upojne jame.
- To je objekat u kojem bismo pravili kompost kao potpuno organsku smešu, jer mulj sa prečistača iz kafilerije ne sadrži teške metale. Od ukupno 700 hektara zemlje, koliko posedujemo, gotovo 500 se navodnjava i zahteva primenu upravo takvog stajnjaka - naglašava Uzelac, dodajući da bi kompostilište bilo prekriveno folijom, radi ubrzavanja vrenja, a to bi ujedno sprečilo širenje neprijatnih mirisa, na šta su se dosad žalili žitelji Njegoševa.
