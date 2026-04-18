Zablistala školska biblioteka: Još 500 naslova za paraćinske gimnazijalce (FOTO)

GIMNAZIJA u Paraćinu renovirala je prostor školske biblioteke, a knjižni fond je obogaćen sa 500 novih naslova, tako da je školska lektira potpuno kompletirana, objavila je uprava ove škole.

Prijatan ambijent savremene medijateke i čitaonice poziva đake na čitanje, israživanje i učenje. Nabavljena su i dva nova računara koja dodatno unapređuju rad učenika koji već postižu odlične rezultate na većini takmičenja pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete.

Poslednje je bilo danas održano Okružno takmičenje iz hemije, na kom su tri gimnazijalke izborile plasman na Republičko takmičenje.

Iva Cvetković, učenica trećeg razreda, osvojila je prvo mesto u konkurenciji svojih vršnjaka, dok su Jovana Milovanović i Nevena Marić bile druge.