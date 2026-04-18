Zablistala školska biblioteka: Još 500 naslova za paraćinske gimnazijalce (FOTO)
GIMNAZIJA u Paraćinu renovirala je prostor školske biblioteke, a knjižni fond je obogaćen sa 500 novih naslova, tako da je školska lektira potpuno kompletirana, objavila je uprava ove škole.
Prijatan ambijent savremene medijateke i čitaonice poziva đake na čitanje, israživanje i učenje. Nabavljena su i dva nova računara koja dodatno unapređuju rad učenika koji već postižu odlične rezultate na većini takmičenja pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete.
Poslednje je bilo danas održano Okružno takmičenje iz hemije, na kom su tri gimnazijalke izborile plasman na Republičko takmičenje.
Iva Cvetković, učenica trećeg razreda, osvojila je prvo mesto u konkurenciji svojih vršnjaka, dok su Jovana Milovanović i Nevena Marić bile druge.
Preporučujemo
Najava Vojske Srbije: Od sutra petodnevne vežbe u Istočnoj Srbiji
18. 04. 2026. u 09:56
Akcija za Hanu iz Mokrina: Kikindski srednjoškolci ponovo iskazali humanost (Foto)
17. 04. 2026. u 20:57
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)