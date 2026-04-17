Akcija za Hanu iz Mokrina: Kikindski srednjoškolci ponovo iskazali humanost (Foto)

Rada Šegrt

17. 04. 2026. u 20:57

Obeležavajući Dan škole, učenici Ekonomsko-trgovinske škole u Kikindi su, pored drugih aktivnosti, organizovali još jednu humanitarnu akciju.

Foto: R. Šegrt

Nakon prikupljanja novca za lečenje majke njihove školske drugarice, sada im je cilj bio da na isti način pomognu Hani Dokić (14) iz Mokrina, koja boluje od spinalne mišićne atrofije. Ovoj devojčici neophodna su nova invalidska kolica, a đaci su prodajom nakita, koji su sami izradili, i hrane, koju su spremili učenici ugostiteljskog smera, po ceni koju kupac sam odredi kao dobrovoljni prilog, iskazivali empatiju i humanost.

- Cilj nam je da prikupljanjem novca pokažemo da možemo mnogo da učinimo. Pravili smo narukvice, sa mnogo truda i ljubavi i drugi su to prepoznali i podržali nas - rekla je Mila Jerinkić, budući turistički tehničar.

Foto: Фото: Р. Шегрт

Profesor kuvarstva Zoran Ivanković sa svojim đacima, u zajedničkoj želji da pomognu Hani, doneo je posnu hranu, poslastice i zdrave namirnice,

- Đaci su sami pokrenuli akciju. Spremili smo kolače u obliku srca za Hanu, pitu od jabuka, voćnu salatu, humus sa povrćem, krofnice, limunadu i još mnogo toga – naveo je Ivanković.

Ekonomsko-trgovinska škola postiji već 78 godina, ima 320 učenika, zgradu deli sa gimnazijom, koja se trenutno renovira, pa će naredne generacija imati bolje uslove rada.

U Zavičajnom muzeju u Rumi u saradnji sa Maticom srpskom, povodom obeležavanja velikog jubileja - 200 godina postojnja ove kulturne ustanove, danas je održan naučni skup "Srem-srpski narod, istorija i kulture", kojem je prisustvovala i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

Šešelj o Peteru Mađaru: Politička euforija traje kratko kao zaljubljenost, pa posle surova realnost pokazuje svoje zube

