Izmena režima saobraćaja u delu Novog Sada: Radovi zatvaraju Ulicu Stevana Musića
ZBOG radova JKP „Novosadska toplana“ na rekonstrukciji poveznog vrelovoda između Ulice Stevana Musića i Radničke ulice, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja od ponedeljka, 20. aprila pa do 6. maja.
U tom periodu će Ulica Stevana Musića biti „slepa ulica“, jer će se poprečno raskopavati kolovoz u Ulici Stevana Musića, u neposrednoj blizini raskrsnice sa Bulevarom cara Lazara.
