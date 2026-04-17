Projekcije u dva ciklusa: Turneja filmske „Slobodne zone“ i ove godine u Kraljevu

Goran Ćirović

17. 04. 2026. u 11:57

Filmska turneja „Slobodna zona“, koja se održava jubilarni 20. put, i ove godine gostovaće u Kraljevu, a besplatne projekcije filmova, i to u dva ciklusa, biće održane u Svečanoj sali Gradske uprave, sa početkom u 19 sati.

Пројекције у два циклуса: Турнеја филмске „Слободне зоне“ и ове године у Краљеву

G.Šljivić

U organizaciji KC „Ribnica“, u prvom ciklusu, od 20. do 24. aprila, publika će biti u prilici da pogleda pet filmova koji donose priče o hrabrosti, identitetu i društvenim previranjima: „Srećni praznici“, „Arze“, „Lula“, „Fiume o morte!“ i „Happyend“. Od 18. do 22. maja na repertoaru će se naći ostvarenja koja istražuju emocije i živopisne biografije - „Kako zaraditi milione pre nego što baka umre“, „Voljena“, „Poseta“, „Lajza Mineli: Sjajna i apsolutno istinita priča“ i „Rjuiči Sakamoto: Koda“.

Drugi pišu

Najnovije iz rubrike

Srpski narod se kroz Maticu srpsku borio za očuvanje identiteta: Naučni skup Srem-srpki narod, istorija i kultura u Rumi
Srpski narod se kroz Maticu srpsku borio za očuvanje identiteta: Naučni skup "Srem-srpki narod, istorija i kultura" u Rumi

U Zavičajnom muzeju u Rumi u saradnji sa Maticom srpskom, povodom obeležavanja velikog jubileja - 200 godina postojnja ove kulturne ustanove, danas je održan naučni skup "Srem-srpski narod, istorija i kulture", kojem je prisustvovala i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

17. 04. 2026. u 15:32

Ko je bio Valerij Legasov - heroj Černobilja? Otkrio istinu o katastrofi, spasio milione ljudi, pa se obesio u svojoj kancelariji (FOTO/VIDEO)

Ko je bio Valerij Legasov - heroj Černobilja? Otkrio istinu o katastrofi, spasio milione ljudi, pa se obesio u svojoj kancelariji (FOTO/VIDEO)