Projekcije u dva ciklusa: Turneja filmske „Slobodne zone“ i ove godine u Kraljevu

Filmska turneja „Slobodna zona“, koja se održava jubilarni 20. put, i ove godine gostovaće u Kraljevu, a besplatne projekcije filmova, i to u dva ciklusa, biće održane u Svečanoj sali Gradske uprave, sa početkom u 19 sati.

G.Šljivić

U organizaciji KC „Ribnica“, u prvom ciklusu, od 20. do 24. aprila, publika će biti u prilici da pogleda pet filmova koji donose priče o hrabrosti, identitetu i društvenim previranjima: „Srećni praznici“, „Arze“, „Lula“, „Fiume o morte!“ i „Happyend“. Od 18. do 22. maja na repertoaru će se naći ostvarenja koja istražuju emocije i živopisne biografije - „Kako zaraditi milione pre nego što baka umre“, „Voljena“, „Poseta“, „Lajza Mineli: Sjajna i apsolutno istinita priča“ i „Rjuiči Sakamoto: Koda“.