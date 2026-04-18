Bez lista čekanja, obavljeno više od 5.200 pregleda: Odeljenje MR u Opštoj bolnici u Čačku dijagnostiški lider u regionu

VIŠE od 5.200 obavljenih pregleda i potpuno eliminisane liste čekanja - bilans je rada nove magnetne rezonance u čačanskoj Opštoj bolnici, koja je za kratko vreme postala dijagnostički lider u regionu.

Zahvaljujući strateškoj pripremi prostora i angažovanju vrhunskih stručnjaka, ova ustanova jedina je u Srbiji istog trenutka po instalaciji aparata stavila ovu složenu metodu u punu funkciju, čime je pacijentima omogućeno da najsavremenije snimke dobiju u svom gradu, u roku ne dužem od tridesetak dana. Podsetimo, tada je istovetnu opremu dobilo još deset ustanova širom zemlje, ali su samo Čačani bili potpuno spremni za taj veliki dan. Nadalje, od početka 2024, kada je stigao savremeni aparat, broj obavljenih dijagnostičkih procedura pokazuje da je ovdašnja Opšta bolnica postala primer efikasnosti u čitavom zdravstvenom sistemu Srbije.

- Prilagođavanje prostora započeto je čim se saznalo da ćemo dobiti magnetnu rezonancu, pa je posle isporuke i montaža započela bukvalno istog trenutka - objašnjava v. d. direktora pomenute ustanove dr Dejan Dabić, napominjući da je još veći izazvov bilo pronalaženje stručnjaka koji će rukovoditi složenim sistemom.

Rešenje je stiglo u vidu dr Ivana Gajovića, radiologa koji je stalni posao u jednoj privatnoj klinici zamenio angažmanom u čačanskoj bolnici. Kao vođa ovog sektora, on je obučio kolege za samostalan rad, a za posvećenost ovom poslu nagrađen je mestom načelnika Radiologije i pomoćnika direktora ustanove.

- Za ljude iz Čačka i okoline najvažnija je činjenica da za magnetnu rezonancu u njihovom gradu danas ne postoji lista čekanja. U roku od 30 dana, pregled mogu da obave bez dodatnih troškova i odlazaka u druge gradove - naglašava dr Dabić, ponosan što je i ova vrsta medicinske opremljenosti suštinski promenila kvalitet života pacijenata iz Moravičkog okruga.