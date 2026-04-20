Zlatna nagrada Almaškom kraju: Udruženje građana iz Novog Sada zaslužilo prestižno evropsko priznanje "Kosta Karas"
ALMAŠKI kraj, tri veka staro jezgro Novog Sada, sačuvaće šarm i duh prohujalih vremena, a značajan doprinos tome dalo je i udruženje građana "Almašani" - dobitnik ovogodišnje zlatne nagrade "Kosta Karas", prestižnog evropskog priznanja koje se dodeljuje za građanske inicijative u zaštiti ugroženog kulturnog i prirodnog nasleđa.
Priznanje koje su zaslužili u konkurenciji 41 prijave iz 23 evropske zemlje "Almašanima" će biti uručeno krajem aprila.
- Postojimo već 21 godinu, od kada smo, 2005, odbranili svoj kraj od probijanja bulevara uz Almašku crkvu i definitivnog gubitka onoga što ga je činilo i čini posebnim. To smo postigli kao mala, ali vrlo motivisana i dobro organizovana grupa komšija koja se borila za svoj kraj, a i sve što je kasnije usledilo postigli smo sami - kaže predsednik Udruženja, Marijan Majin, podsećajući da je preduslov za najsveobuhvatniji i najveći projekat obnove zasnovan na kulturnoj baštini u regionu bilo dobijanje najvišeg stepena zaštite za Almaški kraj, na republičkom nivou, iz 2019.
Ističe i da je, godinu ranije, posle decenije uporne borbe, otvorena kulturna stanica "Svilara", čiji je uspešan rad značajno doprineo razvoju svesti o vrednostiima i potencijalima kulturne baštine Almaškog kraja. Kruna toga, 2022, bile su odluke lokalne samouprave i Pokrajine da zajednički pokrenu projekat urbane obnove najstarijeg dela Novog Sada.
- Nismo ukazivali samo na vrednost zgrada nepravilne urbane matrice i ono što se okom može videti kao materijalna kulturna baština, već smo više bili usmereni ka predstavljanju onoga što je činilo i čini duh mesta. Almaški kraj, kroz priče o ljudima koji su živeli i stvarali u njemu, svedoči o istoriji Novog Sada, a za očuvanje tih vrednosti neophodna je saradnja civilnog i javnog sektora. Jer, nije dovoljno da samo ukazujete na probleme, već i da imate jasne predloge rešenja - zaključuje Majin.
