Šest miliona za stari dvor: U Požarevcu novac iz Gradske kase namenjen projektu Braničevske eparhije
IZ budžeta grada Požarevca izdvojeno je šest miliona dinara za obnovu starog eparhijskog dvora, nekadašnje Komande garnizona.
Sredstva su dodeljena na osnovu konkursa za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica, objavljenog 10. marta ove godine. Ukupna suma predviđena za te namene iznosila je šest miliona i celokupna je dodeljena za realizaciju projekta Braničevske eparhije.
Od ukupno dodeljene sume, 4,4 miliona predviđeno je za zanatsko-građevinske radove na adaptaciji objekta, a 1,6 miliona za izradu betonskih nadvratnih greda u prostorijama objekta. Za obnovu starog eparhijskog dvora odobreno je po istom konkursu i sredinom prošle godine milion i po, što znači da je lokalna samouprava radove pomogla sa ukupno 7,5 miliona.
Spratni objekat u Porečkoj ulici, u blizini Saborne crkve koju je 1819. godine podigao knez Miloš Obrenović, sagrađen je tridesetih godina prošlog veka. Crkva je taj objekat koristila samo kratko vreme, jer ga je u Drugom svetskom ratu zauzela nemačka vojska. Nakon oslobođenja, u nju su se uselile službe JNA.
Zgrada je vraćena Braničevskoj eparhiji 2022. godine, u postupku restitucije, kroz proces razmene nekretnina.
Objekti
OSIM Saborne crkve, pored starog eparhijskog dvora koji je vraćen SPC, nalaze se još dva. Jedan je sagrađen 1882. godine i u njemu rade administrativne službe, a drugi devedesetih godina prošlog veka i namenjen je za boravak vladike Ignjatija.
- To je epilog sudskog postupka kojim je postignut sporazum sa Vojskom. Crkvi se vraća zgrada Komande garnizona, a ona će se, zauzvrat, odreći 360 hektara šuma u rejonu Pasuljanskih livada - rekao je vladika braničevski Ignjatije.
O tome da je zgrada Komande garnizona nekad pripadala Crkvi, svedoče i freske nađene u leto 2018. godine, prilikom obnove jedne od prostorija. Tada su radnici, skidajući stare slojeve sa zidova i tavanice, otkrili freske sa likovima svetaca Kozme i Damjana, Isusa Hrista, Bogorodice i Svetog Save. Po završetku radova na obnovi, ova prostorija pretvorena je u vojnu kapelu.
Počele prijave za javna priznanja: Vršac objavio poziv, dodela 29. maja, na Dan grada
16. 04. 2026. u 18:55
"Da se dobro dobrim vrati": Humanitarni koncert operske dive Milice Dosković u Zrenjaninu
16. 04. 2026. u 18:09
Sakura u Vršcu: Kakva lepota - Drvoredi japanske trešnje krase najuži centar grada (FOTO)
16. 04. 2026. u 16:28
Obaraju ruke za medalju: U Vršcu se za vikend organizuju dva velika sportska takmičenja
16. 04. 2026. u 15:51
Govor koji je trebalo da „zapali“ Ameriku: Iza kulisa obraćanja Melanije Tramp
Sa mesta na kojem su američki predsednici ranije objavljivali ratove ili primirja, Melanija Tramp poslala je ličnu poruku da je nepravedno osumnjičena za nemoral, braneći se od glasina da je Epstin posredovao bračnoj vezi
16. 04. 2026. u 16:48
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
