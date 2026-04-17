Šest miliona za stari dvor: U Požarevcu novac iz Gradske kase namenjen projektu Braničevske eparhije

Dušanka Novković

17. 04. 2026. u 06:45

IZ budžeta grada Požarevca izdvojeno je šest miliona dinara za obnovu starog eparhijskog dvora, nekadašnje Komande garnizona.

Sredstva su dodeljena na osnovu konkursa za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica, objavljenog 10. marta ove godine. Ukupna suma predviđena za te namene iznosila je šest miliona i celokupna je dodeljena za realizaciju projekta Braničevske eparhije.

Od ukupno dodeljene sume, 4,4 miliona predviđeno je za zanatsko-građevinske radove na adaptaciji objekta, a 1,6 miliona za izradu betonskih nadvratnih greda u prostorijama objekta. Za obnovu starog eparhijskog dvora odobreno je po istom konkursu i sredinom prošle godine milion i po, što znači da je lokalna samouprava radove pomogla sa ukupno 7,5 miliona.

Spratni objekat u Porečkoj ulici, u blizini Saborne crkve koju je 1819. godine podigao knez Miloš Obrenović, sagrađen je tridesetih godina prošlog veka. Crkva je taj objekat koristila samo kratko vreme, jer ga je u Drugom svetskom ratu zauzela nemačka vojska. Nakon oslobođenja, u nju su se uselile službe JNA.

Zgrada je vraćena Braničevskoj eparhiji 2022. godine, u postupku restitucije, kroz proces razmene nekretnina.

Objekti

OSIM Saborne crkve, pored starog eparhijskog dvora koji je vraćen SPC, nalaze se još dva. Jedan je sagrađen 1882. godine i u njemu rade administrativne službe, a drugi devedesetih godina prošlog veka i namenjen je za boravak vladike Ignjatija.

- To je epilog sudskog postupka kojim je postignut sporazum sa Vojskom. Crkvi se vraća zgrada Komande garnizona, a ona će se, zauzvrat, odreći 360 hektara šuma u rejonu Pasuljanskih livada - rekao je vladika braničevski Ignjatije.

O tome da je zgrada Komande garnizona nekad pripadala Crkvi, svedoče i freske nađene u leto 2018. godine, prilikom obnove jedne od prostorija. Tada su radnici, skidajući stare slojeve sa zidova i tavanice, otkrili freske sa likovima svetaca Kozme i Damjana, Isusa Hrista, Bogorodice i Svetog Save. Po završetku radova na obnovi, ova prostorija pretvorena je u vojnu kapelu.

