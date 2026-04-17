Šest miliona za stari dvor: U Požarevcu novac iz Gradske kase namenjen projektu Braničevske eparhije

IZ budžeta grada Požarevca izdvojeno je šest miliona dinara za obnovu starog eparhijskog dvora, nekadašnje Komande garnizona.

D. Novković

Sredstva su dodeljena na osnovu konkursa za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica, objavljenog 10. marta ove godine. Ukupna suma predviđena za te namene iznosila je šest miliona i celokupna je dodeljena za realizaciju projekta Braničevske eparhije.

Od ukupno dodeljene sume, 4,4 miliona predviđeno je za zanatsko-građevinske radove na adaptaciji objekta, a 1,6 miliona za izradu betonskih nadvratnih greda u prostorijama objekta. Za obnovu starog eparhijskog dvora odobreno je po istom konkursu i sredinom prošle godine milion i po, što znači da je lokalna samouprava radove pomogla sa ukupno 7,5 miliona.

Spratni objekat u Porečkoj ulici, u blizini Saborne crkve koju je 1819. godine podigao knez Miloš Obrenović, sagrađen je tridesetih godina prošlog veka. Crkva je taj objekat koristila samo kratko vreme, jer ga je u Drugom svetskom ratu zauzela nemačka vojska. Nakon oslobođenja, u nju su se uselile službe JNA.

Zgrada je vraćena Braničevskoj eparhiji 2022. godine, u postupku restitucije, kroz proces razmene nekretnina.

Objekti OSIM Saborne crkve, pored starog eparhijskog dvora koji je vraćen SPC, nalaze se još dva. Jedan je sagrađen 1882. godine i u njemu rade administrativne službe, a drugi devedesetih godina prošlog veka i namenjen je za boravak vladike Ignjatija.

- To je epilog sudskog postupka kojim je postignut sporazum sa Vojskom. Crkvi se vraća zgrada Komande garnizona, a ona će se, zauzvrat, odreći 360 hektara šuma u rejonu Pasuljanskih livada - rekao je vladika braničevski Ignjatije.

O tome da je zgrada Komande garnizona nekad pripadala Crkvi, svedoče i freske nađene u leto 2018. godine, prilikom obnove jedne od prostorija. Tada su radnici, skidajući stare slojeve sa zidova i tavanice, otkrili freske sa likovima svetaca Kozme i Damjana, Isusa Hrista, Bogorodice i Svetog Save. Po završetku radova na obnovi, ova prostorija pretvorena je u vojnu kapelu.