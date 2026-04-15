„Šta znaš o zdravlju?“: Interaktivni kviz Crvenog krsta Vojvodine u Novom Sadu

POKRAJINSKA smotra znanja, „Šta znaš o zdravlju“, u organizaciji Crvenog krsta Vojvodine, povodom obeležavanja 7. aprila – Svetskog dana zdravlja, biće održana u petak, 17. aprila u 11 časova, u Domu vojske Srbije (Beogradski kej 9)u Novom Sadu.

Reč je o jednoj od značajnih aktivnosti koju Crveni krst Vojvodine realizuje u cilju promocije zdravih stilova života među mladima a biće upriličena u formi interaktivnog kviza, gde će deca, podeljena u grupe, imati priliku da na zanimljiv i dinamičan način pokažu svoje znanje iz različitih oblasti.

- Ovogodišnja tema Svetskog dana zdravlja, “Zajedno za zdravlje, stani uz nauku”, stavlja akcenat na moć naučne saradnje u zaštiti zdravlja ljudi, životinja, biljaka, i planete. Nauka i činjenice zasnovane na naučnim dokazima mogu spasiti život i to upravo kroz aktivnosti koje sprovode organizacije Crvenog krsta poput prve pomoći, dobrovoljnog davalaštva krvi i oblasti javnog zdravlja. Tu tradicionalnu aktivnost Crveni krst Vojvodine organizuje već više od 40 godina u cilju očuvanja zdravlja najšire populacije, a posebno dece i mladih- kaže Sofija Jovanović, stručni saradnik Crvenog krsta Vojvodine za podmladak i omladinu.

Učesnici dolaze iz različitih krajeva Vojvodine, a pravo učešća imaju pobednici sa opštinskih takmičenja Crvenog krsta u kategorijama podmlatka, učenici sedmog i osmog razreda osnovnih škola i omladine, učenici prvog i drugog razreda srednjih škola.