Zbog afričke kuge: U tri jagodinska sela eutanazirano oko 35 svinja i prasića, zatvorena stočna pijaca
NA OSNOVU rešenja Veterinarske inspekcije od 14. aprila, stočna pijaca u Jagodini zatvorena je do daljeg zbog potvrđenog prisustva afričke kuge svinja na području grada Jagodina.
Odluku o zatvaranju objavilo je Javno preduzeće „Standard“, uz molbu građanima da odluku poštuju.
Nakon što je afrička kuga svinja (AKS) otkrivena u tri poljoprivredna gazdinstva u Glogovcu, Rajkincu i Malom Popoviću, operativne službe veterinarskih stanica i Veterinarske inspekcije, u saradnji sa nadležnim Veterinarskim specijalističkim institutom (VSI) Jagodina, svakodnevno na terenu proveravaju obore i kontrolišu zdravlje stoke.
Po rečima dr Miroljuba Dačića iz VSI, u sva tri zaražena gazdinstva eutanazirano je, po proceduri, ukupno oko 35 životinja - svinja i prasadi. Bolest je na osnovu sumnje i uzetih uzoraka sa terena dijagnostikovana 8. aprila, dok je dan kasnije stigla potvrda prvog slučaja iz referentne laboratorije iz Beograda.
